Bce: senza Mario Draghi, che fine farà l’Italia?

Quando Mario Draghi finirà il suo mandato dopo 8 anni il prossimo autunno, l’Italia dovrà affrontare la perdita di influenza nella BCE visto che, come riporta il Financial TimesFinancial Times, per la prima volta dal 1998 la terza maggiore economia della zona euro potrebbe non far parte del consiglio di amministrazione della banca centrale.

Fin dalla nascita della banca centrale nel 1998, l’Italia ha mantenuto uno dei sei seggi nel consiglio di amministrazione della BCE, l’organo deputato a gestire un po’ tutto, dalle crisi finanziarie alla amministrazione quotidiana dell’istituzione.

Con una crescita economica inesistente e un debito pubblico superiore al 130% del prodotto interno lordo, l’Italia finirebbe per scontrarsi con un aggressivo allentamento monetario e una politica a più rigorosa aumenterebbe i costi di finanziamento per i governi, le banche e le imprese e, di conseguenza, affossa la crescita.

Regola tacita all’interno della Bce è che Francia e Germania, le due maggiori economie della zona euro, siano sempre rappresentate nel comitato esecutivo a sei posti. Tra i principali candidati a prendere il posto di Draghi figurano il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, l’unico membro del consiglio di amministrazione della BCE ad opporsi alle politiche di Draghi nel 2012, quando si è impegnato a fare “tutto il necessario” per preservare la moneta unica.

Se Berlino non dovesse riuscire a far diventare un tedesco il prossimo capo della Commissione europea o del Consiglio europeo, allora potrebbe sostenere un candidato tedesco a guidare la BCE”.

Così Mansoor Mohi-uddin, senior macro stratega di NatWest Markets. Se Weidmann dovesse ottenere il massimo incarico della BCE, è probabile che Sabine Lautenschläger, attuale membro del consiglio di amministrazione tedesco, si dimetta, lasciando probabilmente spazio a un italiano, in quanto rappresentante della terza economia della zona euro.

Secondo gli economisti, la nomina di un presidente francese della BCE – forse Benoît Coeuré, membro francese del comitato esecutivo, o del governatore della Banque de France François Villeroy de Galhau – consentirebbe anche all’Italia di mantenere il suo seggio nel consiglio di amministrazione.

Ma le relazioni tra Parigi e Roma recentemente sono state sotto pressione, suggerendo ancora una volta che il nuovo presidente potrebbe non considerare le esigenze economiche dell’Italia. Se a Draghi succede uno dei due finlandesi in gara – l’ex governatore della Banca di Finlandia Erkki Liikanen e l’attuale Olli Rehn – o l’olandese Klaas Knot, allora non ci sarebbe spazio per un italiano nel team esecutivo della banca fino alla partenza di Yves Mersch alla fine del 2020, dicono gli analisti.

“A meno che il prossimo presidente della BCE non sia tedesco o francese, l’Italia perderà l’ambito seggio nel comitato esecutivo”.

Così ha dichiarato Erik Nielsen, economista capo gruppo di UniCredit.