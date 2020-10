Bce, la conferenza di Christine Lagarde (DIRETTA)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, in linea con le attese degli analisti, ha deciso di mantenere invariata la sua politica monetaria. Proseguono ai minimi i tassi d’interesse, mentre il volume complessivo degli acquisti di titoli temporaneo del Pepp rimane a quota 1.350 miliardi di euro. La Bce si riserva di ricalibrare le misure in occasione del prossimo meeting di dicembre.

“Il nuovo ciclo di proiezioni macroeconomiche del personale dell’Eurosistema a dicembre consentirà una rivalutazione approfondita delle prospettive economiche e dell’equilibrio dei rischi”, ha comunicato la Bce, “sulla base di questa valutazione aggiornata, il Consiglio direttivo ricalibrerà i suoi strumenti, se sarà il caso, per rispondere alla situazione in evoluzione e per garantire che le condizioni di finanziamento rimangano favorevoli per sostenere la ripresa economica e contrastare l’impatto negativo della pandemia sull’inflazione prevista sentiero”.

In coda al presente articolo tutti gli aggiornamenti dalla conferenza stampa della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.