BCE apre a taglio tassi: corrono le Borse, euro ai minimi da due anni

Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d’interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%.

Una decisione data per scontata, così come appare certo un imminente taglio dei tassi per la prima volta dall’inizio del 2016. Nel comunicato diffuso dopo il meeting di oggi si legge che il Consiglio direttivo si attende ora che “i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli pari a quelli attuali o inferiori almeno fino alla a tutta la prima metà del 2020 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine”.

La Bce ha annuncitoa inoltre il bisogno “di una politica monetaria altamente accomodante a lungo dato che i tassi di inflazione restano sotto l’obiettivo di lungo periodo”.

Nella conferenza stampa successiva al meeting, il presidente della Bce Mario Draghi, ha confermato che ‘I rischi per le prospettive di espansione nell’area dell’euro restano orientati al ribasso per via della prolungata presenza di incertezze connesse a fattori geopolitici, alla crescente minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti’.

Subito dopo la pubblicazione del comunicato della Banca centrale europea, le Borse europee hanno accelerato al rialzo. Piazza Affari, che oscillava attorno alla parità prima dell’annuncio, è arrivata a guadagnare più dell’1% e si è assestata sull’attuale +0,9%. Anche le altre Borse europee, poco mosse in precedenza, trovano la via dei rialzi: Parigi sale dello 0,8%, Francoforte dello 0,28%, Madrid dell’1% e Londra dello 0,4%.

Si indebolisce l’euro, che prima dell’annuncio era scambiato a 1,114 dollari (contro gli 1,113 dell’apertura), passa ora di mano a 1,111 dollari.

Fortissima volatilità sul secondario telematico Mts sui titoli di Stato italiani. Gli acquisti sui BTp producono un calo drastico del rendimento sceso sotto l’1,4% e di conseguenza dello spread con i Bund fermi dopo l’annuncio da Francoforte. Il differenziale è sceso in pochissimi minuti da 198 punti a 176 punti base.