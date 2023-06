Banca Mediolanum, a maggio raccolta dei consulenti finanziari a 403 milioni

Nel mese di maggio i consulenti finanziari di Banca Mediolanum hanno messo a segno una raccolta netta pari a 403 milioni di euro, che porta quella da inizio anno a 4,24 miliardi. Nel dettaglio la raccolta netta in risparmio gestito ammonta 259 milioni, che porta quella da inizio anno a 1,94 miliardi.

“Guardando il mese di maggio che ha visto ancora risultati positivi su tutta la linea, sono soddisfatto della qualità della raccolta netta, che ha superato i 4,24 miliardi da inizio anno grazie ai 403 milioni ottenuti nel mese. Il mix è di grande valore, con la raccolta gestita di 259 milioni sostenuta come sempre dai nostri strumenti di investimento automatici, e la componente amministrata di 144 milioni positiva sia sui depositi sia sui dossier titoli” ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

Sempre nel mese di maggio la rete di Banca Mediolanum ha erogato nuovi finanziamenti per 305 milioni. Complessivamente da inizio anno le erogazioni ammontano a 1,40 miliardi. Per quanto riguarda i prodotti assicurativi a maggio i consulenti finanziari della banca milanese hanno collocato premi per polizze protezione pari a 16 milioni. Da inizio anno i premi collocati sono pari a 73 milioni di euro, un risultato superiore ai 71 milioni dell’intero 2022.