Aston Martin entra nel mondo degli NFT

Aston Martin è ufficialmente entrata nel settore degli NFT, con tre acclamati modelli introdotti su Infinite Drive, una piattaforma che consente agli appassionati di correre e collezionare le loro auto preferite. The Tiny Digital Factory è uno sviluppatore ed editore, nonché il creatore di Infinite Drive. Questa è la prima piattaforma di corse NFT mobile e un Metaverso per gli appassionati di auto, che consente di collezionare auto dei marchi più famosi e prestigiosi dell’industria automobilistica. Per la sua nuova collaborazione con la casa automobilistica britannica, l’azienda porterà tre straordinarie vetture nell’universo mobile.

I giocatori possono ora guidare (anche se digitalmente) l’Aston Martin Vantage Coupe, la Vantage GT3 e la classica V8 Vantage del 1980. Il lancio ufficiale è avvenuto il 18 dicembre scorso e mettere le mani su un esemplare digitale dovrebbe rivelarsi difficile, poiché sono limitate a sole 3.000 unità. Il tutto è sviluppato utilizzando la blockchain di Polygon. Stephane Baudet, ceo di The Tiny Digital Factory, ha spiegato:

“Infinite Drive è una piattaforma per collezionisti di auto, ma vogliamo anche creare molteplici esperienze di guida all’interno del gioco. Abbiamo ritenuto che Aston Martin avesse la migliore formazione per soddisfare questo concetto, poiché costruiscono potenti auto da strada e hanno anche un grande storia nel mondo delle corse, con le loro GT e Formula 1”.

Gli amanti del classico apprezzeranno l’iconico Vantage degli anni ’80, un veicolo che è stato il carro preferito di James Bond in “The Living Daylights” e, più recentemente, in “No Time To Die”. La moderna Vantage, vista per la prima volta nel 2018, potrebbe non essere famosa come la sua omonima, ma ha un po’ più di potenza per rimediare.