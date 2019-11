Assicurazioni, nei primi nove mesi 2019 è boom delle polizze malattia

Positivo l’andamento della raccolta dei nuovi premi di polizze di ramo V, in crescita (+48,6%), per il quarto mese consecutivo, rispetto all’analogo mese del 2018, a fronte di un importo pari a € 70 mln, mentre da inizio anno il volume di nuovi premi (€ 947 mln) risulta ancora in calo (-2,6%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

La restante quota della nuova produzione vita, pari al 29% del totale emesso nel mese di settembre, ha riguardato il ramo III (nella forma unit-linked) con un ammontare di € 1,9 mld, in aumento (+7,5%), per la prima volta da inizio anno, rispetto allo stesso mese del 2018; di questi, più della metà (54%) provengono da nuovi premi di polizze multiramo investiti in fondi unit- linked, in crescita del 24,7%. Da gennaio la raccolta del new business di ramo III è stata pari a € 16,2 mld, il 23,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.