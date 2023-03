Arrestato nel Montenegro uomo sospettato di essere Do Kwon

La polizia, nel Montenegro, ha arrestato una persona sospettata di essere Do Kwon, il super ricercato cittadino sudcoreano. Do Kwon è il co-fondatore ed amministratore delegato di Terraform Labs, società finita nell’occhio del ciclone per il crollo miliardario della criptovaluta TerraUSD. Ad annunciarlo è stato Filip Adzic, Ministro dell’interno montenegrino.

Adzic ha poi aggiunto che Do Kwon, ormai ex re delle criptovalute, risulta essere responsabile di qualcosa come 40 miliardi di dollari di perdite. L’uomo è stato detenuto all’aeroporto di Podgorica, mentre stava viaggiando con alcuni documenti falsi. Do Kwon è ricercato dalle autorità sudcoreane, statunitensi e da quelle di Singapore, dove Terraform Labs aveva posto la propria sede. Al momento, comunque, le autorità montenegrine stanno aspettando la verifica ufficiale dell’identità del sospetto.

L’arresto di Do Kwon

La notizia dell’arresto del fuggitivo sudcoreano è stata diffusa tramite Twitter dal Ministro dell’Interno montenegrino, Filip Adzic, il quale ha annunciato che “la polizia montenegrina ha arrestato un individuo che si ritiene sia uno dei fuggitivi più ricercati, il cittadino sudcoreano Do Kwon”.

In questo momento, comunque, le autorità montenegrine stanno attendendo la conferma ufficiale dell’identità dell’uomo che è stato tratto in arresto all’interno dell’aeroporto di Podgorica, la capitale del Montenegro. Do Kwon era in possesso di documenti falsi, ma si crede che si tratti proprio del famoso ricercato sud coreano.

La Corea del Sud, a settembre, aveva chiesto all’Interpol di emettere un avviso rosso – che è, a tutti gli effetti, una richiesta di ricerche ed arresto diretta alle polizie dei 195 paesi che vi aderiscono – per il fuggitivo. Insieme ad altri cinque presunti complici, Do Kwon è ricercato con l’accusa di frode e crimini finanziari in relazione all’implosione delle sue valute digitali, avvenute nel corso del mese di maggio 2022.

Cos’è TerraUSD

TerraUSD era stata concepita come una stablecoin ed era ancorata ad alcuni asset stabili come il dollaro statunitense. Questa scelta era stata effettuata per prevenire eventuali drastiche fluttuazioni dei prezzi. Nonostante questa accortezza, qualcosa come 40 miliardi di dollari di valore di mercato sono stati cancellati per i detentori di TerraUSD e della sua gemella fluttuante Luna. La stablecoin, successivamente è scesa molto al di sotto del suo ancoraggio al dollaro USA.

A febbraio, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa civile contro Kwon e Terraform Labs presso il tribunale federale di Manhattan, accusandoli di orchestrare una frode multimiliardaria in titoli di criptovalute. Ricordiamo, infatti, che le stablecoin sono state progettate per avere un prezzo relativamente fisso e di solito sono ancorate a una merce o valuta del mondo reale. Molti investitori hanno perso i risparmi di una vita quando Luna e TerraUSD sono entrate in una spirale mortale e le autorità sudcoreane hanno aperto diverse indagini criminali sull’incidente.

Le criptovalute sono state oggetto di un crescente controllo da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo a seguito di una serie di recenti controversie, tra cui il crollo dell’exchange di criptovalute FTX.

FTX e la sua società di trading gemella, Alameda Research, sono fallite alla fine dello scorso anno, sciogliendo un’attività di trading virtuale che era stata valutata dal mercato a 32 miliardi di dollari. La caduta di FTX ha causato grossi dubbi sulla fattibilità a lungo termine della criptovaluta e ha accumulato stress su ulteriori piattaforme ed entità che hanno cavalcato il successo di bitcoin e altre valute.