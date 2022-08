Dopo le indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Cupertino. Per gli amanti di Apple, l’appuntamento è il 7 settembre, 19 ora italiana. È allora che si terrà la prossima conferenza stampa, in cui come da tradizione il colosso hi-tech dovrebbe alzare il velo sui prossimo iPhone e non solo. L’evento, anche stavolta, come succede dal 2020, ovvero da quando è scoppiata la pandemia, sarà virtuale e trasmesso in streaming sul sito web di Apple.

iPhone 14: cosa aspettarsi

Secondo le previsioni, l’evento, che da Cupertino hanno battezzato “Far out” (per il mercato italiano Oltre ogni oltre), sarà l’occasione per svelare il modello 14 dello smartphone di maggior successo a livello globale. Quattro i nuovi modelli in cantiere: due Pro (uno Max) e due con caratteristiche meno performanti (ma anche meno costosi).

Schermi sempre da 6.1” e 6.7”, con una differenza marcata per la gamma “Pro”, che vedrà un netto salto in avanti sia per quanto riguarda la fotocamera sia per il design: il notch infatti dovrebbe ora potrebbe essere ridotto al minimo, trasformandosi in due isolette per sensori e fotocamera anteriore.

Tra le altre novità, l’arrivo quasi scontato del nuovo chip A16 Bionic (probabilmente a 5 nanometri) mentre per quanto riguarda il connettore di ricarica, Apple manterrà la porta lighting. Dell’Usb C, che Bruxelles sta di fatto imponendo a tutti i costruttori, non c’è traccia.

Gli analisti osserveranno da vicino anche i prezzi della nuova gamma di Apple per vedere se la società ha aumentato i prezzi per via dell’incertezza della catena di approvvigionamento e l’elevata inflazione.

Le altre novità di Apple

Nell’ambito dello stesso evento dovrebbero essere presentati anche i nuovi Apple Watch Series 8 e si vocifera anche di un Apple Watch 8 “Pro”. Secondo rumors, gli ultimi modelli potrebbero includere un sensore di temperatura corporea, il monitoraggio del sonno e la fertilità. Non è da escludere inoltre l’arrivo di nuove AirPods Pro, iPad di decima generazione, un nuovo iPad Pro e altro ancora.