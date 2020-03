Anthilia: “Fed sfodera l’atomica, a questo punto il rischio è che si faccia troppo”

Dopo un inizio di settimana da incubo, oggi le Borse provano a risalire la china. A riportare una ventata di ottimismo sono l’annuncio di un Quantitative Easing (QE) illimitato da parte della Federal Reserve e il piano “monstre” della Germania per contenere gli impatti della pandemia Covid-19 sull’economia non avevano trovato la risposta positiva dei mercati finanziari.

Come spiegano gli analisti di Anthilia, ieri il meeting straordinario della banca centrale Usa ha stabilito:

l’ammontare del QE viene cambiato da “almeno 700 miliardi” a “illimitato”, con inclusione dei titoli emessi da agencies con collaterale in mutui commerciali;

l’ammontare di liquidità messa a disposizione per il rifinanziamento tramite repo diventa anche quello illimitato.

300 miliardi di finanziamenti ad aziende e famiglie, tramite 3 diverse facilities;

sostegno al mercato dei corporate bonds tramite 2 facility, una per sottoscrivere obbligazioni e prestiti sul primario e l’altra per acquistarli sul secondario;

espansione degli schemi a sostegno dei Money market funds, e delle Commercial papers;

ulteriori schemi per prestiti a famiglie e e piccole aziende.

“Insomma se prima avevamo un bazooka, questa è un’atomica” dicono gli analisti, spiegando che “E’ evidente la determinazione assoluta del FOMC a garantire la liquidità sul mercato, a supportare il finanziamento dello stimolo fiscale che verrà erogato, e a sostenere il credito in tutte le sue forme per evitare che Coronavirus e petrolio diano il via ad un ondata di default e insolvenze”.

Gli esperti aggiungono: