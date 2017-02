Salvataggio Mps divide l’Ue. Bce: “Situazione surreale”

MILANO (WSI) – Emergono dubbi in merito al salvataggio pubblico per la banca più antica del mondo, il Monte dei Paschi di Siena. A renderlo noto l’edizione on line del Financial Times secondo cui la Bce, deputata alla supervisione del sistema bancario e la Commissione Europea, che sovraintende la disciplina degli aiuti di Stato, non hanno visioni comuni in merito alle finalità del salvataggio della banca e a chi ha le responsabilità del caso.

Una situazione di stallo che ormai va avanti da due mesi. Da dicembre bond e azioni del Monte dei paschi sono sospesi dagli scambi e questo dopo che i vertici dell’istituto senese hanno avanzato richiesta di accesso alle norme europee sulla ricapitalizzazione precauzionale da parte della Stato.

E nell’Ue sono due gli attori principali contrapposti: da una parte l’Ssm, acronimo di Single supervisory mechanism, l’organismo della Bce che si occupa della vigilanza bancaria secondo cui è meglio aspettare il via libera da parte di Bruxelles al piano di ristrutturazione del Monte dei Paschi e dall’altra la Commissione Europea secondo cui occorre attendere il via libera della banca centrale guidata da Mario Draghi al capital plan prima di definire i termini della ricapitalizzazione.

Una situazione surreale, come indica una fonte vicina alla Bce al quotidiano. Il tutto mentre ieri il capo della segreteria tecnica del Ministero delle Finanze, Fabrizio Pagani, a margine di un convegno di Assogestioni, si è detto fiducioso che la trattativa tra Mps e Ue possa risolversi nel giro di qualche settimana.