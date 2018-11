Piazza Affari, i titoli da comprare e da vendere. Martedì giorno X per i Btp

Nel corso della settimana molte società quotate a Piazza Affari pubblicano le trimestrali; fra le Blue Chip si attendono con impazienza martedì 13 novembre i numeri di A2a, Mediaset e Prysmian, mentre mercoledì sarà la volta di quelli di Pirelli e Saipem.

Un altro appuntamento importante da seguire sempre per martedì 13 è il termine ultimo in cui ministero dell’Economia può fornire alla Commissione europea una relazione sui cosiddetti ‘fattori rilevanti’ della manovra finanziaria che possano giustificare un andamento del rapporto debito/Pil con una riduzione minore di quella richiesta.

Non è escluso che si possa aprire una procedura di infrazione che potrebbe provocare nuove tensioni sui titoli di Stato.

Operativamente gli analisti tecnici di Sos Trader dicono di detenere due posizioni in portafoglio su titoli del Ftse Mib 40 e “siamo pronti a incrementare l’esposizione qualora si presentino interessanti opportunità in termini di rischio rendimento”.

Dal punto di vista prettamente tecnico, segnala Pietro Di Lorenzo di Sos Trader, il listino Ftse Mib disegna una black spinning top che archivia la quarta seduta negativa nelle ultime 5.

L’indice di Piazza Affari, “dopo il sussulto della scorsa settimana (chiusa in rialzo del 3,82%) non conferma il segnale di inversione archiviando la sesta settimana in rosso nelle ultime sette. La resistenza in area 19.600 si è rivelato un ostacolo insormontabile da superare nonostante i risultati delle principali Blue Chip siano stati per lo più positivi”.