Inciucio PD-Berlusconi, “scenario inquietante”

MILANO (WSI) – Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ipotizza che si andrà al voto tra febbraio e la primavera del prossimo anno, continuano i pronostici sulle possibili alleanze tra le varie forze politiche.

In pole position quella tra il Pd di Matteo Renzi e Berlusconi, definito uno scenario inquietante e improponibile dal Guardasigilli Andrea Orlando intervistato da Maria Latella a Sky Tg 24.

“Se ci fosse l’alleanza tra Pd e Berlusconi, chiederei agli iscritti che ne pensano, attraverso un referendum (…) Mi pare che anche Renzi lo abbia negato. Ma se cessiamo di essere di sinistra sarebbe un’altra cosa. Ora bisogna lavorare per scongiurare questo scenario. (…) Non vedo contrapposizione tra le parole d’ordine delle due manifestazioni di Roma e Milano. Se guardiamo ai contenuti, penso alle parole di Martina che riprendono il filo di quelle di Pisapia, credo ci siano le condizioni per ricomporre il centrosinistra. A patto di mettere da parte e superare i personalismi“.