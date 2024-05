T-Podcast è lieta di annunciare il lancio della nuova serie podcast “Tic Toc Tech – Conto alla RovescI.A.”, un’immersione nel mondo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, che ora così come nei prossimi anni, ci toccherà molto da vicino e sarà uno dei temi principali in ogni settore.

In un panorama in rapida evoluzione, “Tic Toc Tech Conto alla RovescI.A.” si propone di aiutare gli ascoltatori a comprendere le opportunità e le sfide della rivoluzione tecnologica imminente. Tutto questo grazie alla conduzione di Matteo Massaroli, esperto di tech, molto noto anche su Instagram come “metateoo”. Con un approccio accessibile, viene esplorato il passato, il presente e il futuro della tecnologia, affrontando tematiche cruciali legate al cambiamento tecnologico e all’intelligenza artificiale.

La serie offre un’analisi approfondita delle nuove tecnologie e terminologie, rendendole di facile comprensione per tutti gli ascoltatori, guidandoli alla scoperta di come i mercati si stiano rapidamente evolvendo e dell’importanza di adattarsi a queste trasformazioni per rimanere competitivi in un mondo sempre più tecnologicamente avanzato.

Ogni episodio è un’opportunità per comprendere come il tempo stia diventando un fattore cruciale in questa corsa verso il futuro e come sfruttarne i vantaggi. La nuova produzione si aggiunge al crescente successo della podcast factory di Triboo, rinomata per titoli acclamati come “Storie Vere, Soldi Falsi”, che ha attirato un vasto pubblico con la sua narrazione avvincente e autentica.

Questo successo continua con l’attesa di nuove serie previste per il 2024. Insieme a “Storie Vere, Soldi Falsi”, la podcast factory vanta altri titoli di spicco già consolidati nel panorama podcasting, come “Spaghetti Thriller”, “La notizia del giorno di Wall Street Italia”, “Punto PMI” e “Italiani di Frontiera”. Questa diversificata offerta conferma T-Podcast come uno dei player principali e in costante espansione nel mondo dei podcast. La serie “Tic Toc Tech, conto alla rovescI.A.” sarà disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme di ascolto.