Crac FTX: la maggior parte dei clienti riavrà tutti i soldi

Buone notizie per i clienti della fallita FTX: un documento del tribunale sostiene che tutti, o quasi, riavranno indietro i loro soldi – e anche di più, con buona pace di Sam Bankman-Fried, il fondatore della borsa di criptovalute e della società di trading di criptovalute Alameda Research, dichiarato colpevole di frode e altri reati e condannato a 25 anni di carcere e al pagamento di 11 miliardi di dollari.

FTX, un tempo tra i principali exchange di criptovalute al mondo, ha scosso il settore nel novembre 2022 presentando istanza di fallimento, lasciando circa 9 milioni di clienti e investitori con perdite per miliardi di dollari.

FTX prepara i risarcimenti: ecco come saranno

FTX stima di dovere ai creditori circa 11,2 miliardi di dollari, secondo un piano di riorganizzazione pubblicato martedì scorso. FTX ha dichiarato di avere tra i 14,5 e i 16,3 miliardi di dollari da distribuire ai creditori. I clienti i cui crediti ammontano a 50.000 dollari o meno riceveranno circa il 118% dell’importo del loro credito consentito, si legge nel piano. Circa il 98% dei creditori riceverà questo risarcimento.

Il piano di riorganizzazione, che deve ancora essere approvato dal tribunale fallimentare, porterà probabilmente un po’ di sollievo ai clienti di FTX, il cui denaro è rimasto bloccato presso la borsa da quando ha presentato istanza di fallimento nel novembre 2022.

Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato all’inizio di novembre per sette capi d’accusa, tra cui quello di aver sottratto miliardi di dollari e ha ricevuto una condanna a 25 anni di carcere.

Come FTX recupererà i soldi

FTX è riuscita a raccogliere il denaro vendendo una serie di asset, tra cui investimenti di rischio detenuti dalla borsa e altri investimenti detenuti da Alameda, l’hedge fund di Bankman-Fried. Uno degli investimenti più importanti di FTX è stato quello nell’azienda di intelligenza artificiale Anthropic, una società sostenuta da Amazon. Quest’anno FTX ha venduto la maggior parte della sua partecipazione in Anthropic, guadagnando quasi 900 milioni di dollari.

FTX ha dovuto trovare altri modi per raccogliere denaro perché ha perso grandi quantità di criptovalute dalla borsa. Dopo le dimissioni di Bankman-Fried, FTX ha nominato John Ray III come CEO, il quale a novembre 2022, ha detto che “nei suoi 40 anni di esperienza legale e di ristrutturazione” non aveva mai visto “un così completo fallimento dei controlli aziendali e una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili come in questo caso”.

“Siamo lieti di essere in grado di proporre un piano per il chapter 11 che prevede la restituzione del 100% delle richieste di fallimento più gli interessi per i creditori non governativi”, ha dichiarato Ray in un comunicato.