“Storie Vere, Soldi Falsi”: l’ascesa e la caduta del Re delle criptovalute Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, il fondatore della borsa di criptovalute FTX della società di trading di criptovalute Alameda Research, dichiarato colpevole di frode e altri reati e condannato a 25 anni di carcere e al pagamento di 11 miliardi di dollari è il protagonista di “Storie Vere, Soldi Falsi”, la serie di Triboo firmata T-Podcast, che racconta il mondo dell’economia e della finanza, un format che esplora il lato oscuro e affascinante sistema delle truffe finanziarie attraverso una prospettiva mai adottata prima.

A raccontare la storia di Bankman-Fried salito alla ribalta come capo di una delle più grandi borse di criptovalute del mondo, con un patrimonio netto personale che è arrivato a superare i 26 miliardi di dollari, prima della brusca fine del suo impero di valute digitali all’inizio di novembre 2022, è il doppiatore e attore Francesco Pezzulli, la voce italiana di Leonardo Di Caprio.

Chi è Sam Bankman-Fried

Nato il 6 marzo 1992 in California, figlio di due professori della Stanford Law School, Bankman-Fried è cresciuto in una famiglia molto istruita.

Bankman-Fried si è laureato al Massachusetts Institute of Technology (MIT) nel 2014 con una laurea in fisica e una in matematica. Nell’estate del 2013 ha lavorato come stagista per Jane Street Capital a New York, dove è tornato come dipendente a tempo pieno dopo la laurea.

Nel 2017 Bankman-Fried ha lasciato Jane Street e ha fondato Alameda Research, una società di trading che guadagnava milioni di dollari al giorno negoziando attivamente criptovalute tra i vari mercati internazionali. Nell’aprile 2019 ha fondato lo scambio di criptovalute FTX.

Quando il mondo delle criptovalute è salito alla ribalta durante la pandemia, Bankman-Fried e la sua società con sede alle Bahamas hanno prosperato. La base di utenti di FTX si espanse e Bankman-Fried sembrò avere una base solida nei mercati delle criptovalute, altrimenti solitamente turbolenti.

Durante la successiva ondata di fallimenti di criptovalute, Bankman-Fried ha offerto un’ancora di salvezza finanziaria alla borsa di criptovalute BlockFi, salvandola da una grave crisi di liquidità.

La truffa

Bankman-Fried non ha mai fatto trapelare alcuna difficoltà finanziaria o rischio di bancarotta per FTX fino all’ottobre 2022. Quell’anno, un rapporto ha rilevato che gran parte della liquidità detenuta da FTX era sotto forma di un proprio token, FTT, che controlla a livello centrale.

Sulla scia di questa notizia, il 6 novembre 2022 l’amministratore delegato di Binance, rivale di FTX, ha annunciato l’intenzione di vendere tutte le partecipazioni di FTX. L’annuncio e le vendite hanno spinto al ribasso il prezzo del token e hanno fatto tremare il resto dei mercati delle criptovalute.

Quando la crisi di liquidità di FTX è diventata evidente, l’amministratore delegato di Binance Changpeng Zhao ha annunciato con una lettera di intenti non vincolante di poter acquistare FTX ma dopo una giornata di due diligence, tuttavia, Binance ha rinunciato. Zhao ha dichiarato che la situazione finanziaria era troppo grave per una soluzione economica.

Allo stesso tempo, le autorità di regolamentazione della Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato un’indagine su Alameda Research e FTX U.S., con l’accusa di cattiva gestione dei fondi dei clienti da parte della borsa.

A quel punto il collasso finanziario di FTX divenne evidente. Bankman-Fried avrebbe tentato di raccogliere miliardi di dollari in un’operazione notturna per salvare FTX.

Quali sono state le conseguenze

La situazione di FTX sembra essere stata particolarmente grave, in quanto l’azienda aveva accumulato una grande quantità di debiti e aveva perso traccia del denaro dei clienti. Questo ha portato alla chiusura della società e alla perdita di molti posti di lavoro. FTX aveva accumulato una grande quantità di debiti, per un totale di 1,1 miliardi di dollari. Non solo: l’azienda avrebbe anche perso traccia di parte del denaro dei suoi clienti. Secondo i debitori, FTX avrebbe utilizzato i fondi dei clienti per coprire le proprie perdite e avrebbe inoltre usato i soldi per finanziare l’acquisto di altre società.

Sam Bankman-Fried è stato arrestato e in seguito condannato a una pena detentiva di 25 anni in relazione all’uso fraudolento dei fondi dei clienti della borsa.

Oltre a trascorrere questo periodo in carcere, Bankman-Fried dovrà affrontare anche 3 anni di libertà vigilata e la confisca di oltre 11 miliardi di dollari, che il tribunale ha autorizzato a destinare al risarcimento dei clienti di FTX.

Bankman-Fried è stato giudicato colpevole per il suo ruolo nella frode di criptovalute lo scorso novembre.

Nell’immaginario comune

Il futuro sarà probabilmente difficile per Bankman-Fried ma anche e soprattutto per gli investitori in FTX, che hanno perso miliardi. È improbabile che recuperino i fondi persi nel crollo di FTX.

Con le ingenti perdite subite dagli investitori e dai clienti, FTX e Bankman-Fried saranno probabilmente oggetto di molte azioni legali e procedure fallimentari future.

In ogni caso, la vicenda FTX rappresenta un campanello d’allarme per il mondo delle criptovalute, che deve fare i conti con la necessità di una maggiore trasparenza e di una regolamentazione adeguata.

La mancanza di normative adeguate ha permesso a molte società di operare senza essere soggette a controlli e senza dover rispettare standard di sicurezza. Infine, il caso di FTX dimostra come l’avidità e la mancanza di trasparenza possono portare al fallimento di un’azienda, anche in un settore innovativo come quello delle criptovalute.