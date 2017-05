Eurozona, Draghi: “Crisi è alle spalle”

TEL AVIV (WSI) – E’ particolarmente ottimista il presidente della BCE Mario Draghi e ricevendo la laurea ad honorem all’Università di Tel Aviv ha affermato che la crisi dell’eurozona è passata.

Ma non solo nell’eurozona, anche a livello globale il settore finanziario secondo Draghi è ora più resistente.

A influenzare tale miglioramento anche la recente agenda politica e gli ultimi risultati delle elezioni tra cui quelle francesi che hanno sconfitto il populismo antieuropeista che negli ultimi dieci anni ha trovato come terreno fertile lo scoppio della crisi finanziaria globale nel 2008.

“Lo scoppio della crisi finanziaria globale nel 2008 e le ricadute sulla crisi del debito sovrano in Europa ha portato a una profonda recessione in tutto il mondo, a un netto aumento della disoccupazione, rendendo chiara l’incompletezza di alcune parti dell’architettura istituzionale della Ue (…) tutto ciò ha alimentato un terreno fertile per dare voce a una retorica populista e nazionalistica (…) Ma quel periodo di crisi è servito anche a migliorare la comprensione delle forze economiche e politiche e a tradurre questa nuova conoscenza in azione (…) Ora la maggioranza silenziosa ha ritrovato la sua voce, il suo orgoglio e la fiducia in se stessa”.