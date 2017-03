Eurozona, clamorosa ammissione della banca delle banche centrali

Come aveva avvertito in tempi non sospetti l’economista tedesco Hans Werner Sinn, ripreso anche da Wall Street Italia, le transazioni che avvengono sulla piattaforma Target 2 sono una sorta di bailout dell’area periferica dell’Eurozona, un piano di salvataggio mascherato da innocuo sistema pagamenti interbancari che consente ai paesi più deboli di indebitarsi nei confronti di quelli più virtuosi, senza conseguenze nell’immediato.

Nel suo ultimo report trimestrale, gli analisti della Banca dei regolamenti internazionali (BIS nell’acronomo inglese) hanno confermato quello di cui si specula da tempo su queste pagine e quello che Mario Draghi ha ammesso tra le righe un paio di mesi fa, ovvero che la piattaforma Target 2 altro non è che un mezzo a disposizione delll’Eurozona per finanziarie i debiti sovrani dei paesi più deboli senza violare la clausola europea contraria agli aiuti pubblici.

A fine gennaio Draghi ha fatto anche lui una tacita ammissione: rispondendo a un’interrogazione parlamentare di due eurodeputati del MoVimento 5 Stelle, il presidente della Bce ha ricordato che se l’Italia dovesse uscire dall’area euro, il debito da saldare con la Bce sarebbe ingente. Bankitalia dovrebbe infatti restituire, fino all’ultimo centesimo, circa 356,6 miliardi (somma equivalente alla passività accumulata fino a dicembre 2016).

In altre parole la Bce riconosce che i sistemi di pagamento Target 2, i cui squilibri sono diventati eccessivi e che in Germania hanno raggiunto i massimi dalla crisi del debito sovrano del 2011-2012, sono un sistema utile per finanziare la fuoriuscita di fondi e capitali dalle nazioni meno virtuose e in maggiori difficoltà finanziarie dell’Eurozona. Come un piano di salvataggio che dovrà essere ripagato nel caso in cui uno Stato membro dovesse decidere di staccarsi dal blocco.