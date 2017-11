Elezioni, Renzi sicuro: accozzaglia a sinistra sarà un flop

ROMA (WSI) – La legge elettorale c’è, il Rosatellum, e forse anche la data, la prima metà di marzo 2018, e i partiti si organizzano per formare coalizioni in vista delle politiche.

A destra ci sono Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega Nord. Corre da solo Il Movimento Cinque stelle mentre la situazione più frammentaria è all’interno del Partito democratico. Matteo Renzi riuscirà con tutta probabilità ad aggregare in una coalizione alcuni piccoli partiti di centro e moderati insieme al movimento dell’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia con il beneplacito di un ex premier Romano Prodi. Nell’orbita della sinistra gravita una coalizione alternativa guidata dal presidente del Senato Pietro Grasso e che riunisce MDP, Sinistra Italiana e Possibile, il movimento fondato da Pippo Civati.

Personaggio importante è anche Emma Bonino, figura principale dei Radicali Italiani e leader di Più Europa, che anche se ha detto che al momento non c’è alcun accordo, molti considerano che alla fine il suo movimento si alleerà con il PD. Accanto a Renzi il fido Angelino Alfano e qualche altro centrista.

Ma lo scenario che si prospetta per la sinistra italiana con il Rosatellum è disastroso. La colpa è di un algoritmo della nuova legge elettorale che assegna i seggi in modo imprevedibile nel proporzionale ossia 3,3 deputati per ogni punto percentuale.

A conti fatti con il 5,5%, come scrive Repubblica, Mdp raccoglie 18 deputati e 9 senatori. In totale, 27 parlamentari, un flop.

Così Pierluigi Bersani. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche sui mercati.

“Quel 5,5% “rubato” a Renzi impedirebbe al PD di continuare governare e questo potrebbe innervosire i mercati, che non apprezzano i cambiamenti. I mercati stanno infatti già guardando al 2018, anno in cui sale il rischio politico con le elezioni in Italia e quelle midterm in Usa (per eleggere i congressman), ma forse persino in Germania e Regno Unito (elezioni anticipate in entrambi i casi). Gli ultimi dati accertano che la crescita economica è “sincronizzata” nel mondo e che l’inflazione non sale, con la curva americana che si sta appiattendo sempre di più. In Eurozona il Bund resta un valido bene rifugio nonostante il QE dimezzato. I fondamentali, insomma, restano buoni, ma resta da vedere come le banche centrali riusciranno a uscire dai piani ultra accomodanti gradualmente, senza fare danni”.