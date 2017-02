Debiti: proposta moratoria per chi è in difficoltà. I requisiti

E’ in arrivo un moratoria debitoria per le situazioni individuali di emergenza. E’ quanto previsto nel disegno di legge presentato dal senatore Enrico Buemi del Psi.

Come si legge sul profilo Facebook del partito,

“Il Governo è delegato ad adottare (…) uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare gli interventi di tutela delle persone fisiche che versino in situazione di emergenza individuale”, come i “r esidenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi “, coloro “che hanno subìto una patologia invalidante che li rende temporaneamente inabili al lavoro”, coloro “che hanno cessato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato”.

“La procedura che qui si propone opera secondo lo schema del concordato preventivo, imponendo alla banca di rivalutare la situazione alla luce delle prospettive di recupero che offre la situazione individuale del debitore: il bene non si deprezza, almeno fino a quando il piano non resta inadempiuto. Nel frattempo, nessuna comunicazione alla Centrale rischi è possibile e nessun conferimento a ditte di recupero crediti può avvenire”.

In questi casi si deve operare:

“la sospensione legale , per un periodo massimo di un anno, dei termini processuali, fiscali e contrattuali che vedono i soggetti ivi indicati come soggetti passivi di un rapporto giuridico, anche finanziario o di tipo debitorio”.

Il ddl prevede inoltre:

“la possibilità, per il debitore meritevole, di stipulare una convenzione di moratoria ulteriore (…) laddove non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità”.