Bridgewater punta contro Intesa. Messina: “Perderete i vostri soldi”

ROMA (WSI) – È scontro a distanza tra l’amministratore delegato del gruppo bancario più importante e più capitalizzato d’Italia, Intesa SanPaolo, e il manager dell’hedge fund maggiore al mondo, Ray Dalio di Bridgewater Associates che ha puntato 713 milioni di dollari contro i titoli azionari finanziari italiani.

La scommessa più grande che ha lanciato Dalio riguarda proprio Intesa Sanpaolo, ma Carlo Messina risponde che lo stesso Dalio perderà la sua scommessa e quindi tanti soldi. Dal due ottobre i prezzi di Intesa Sanpaolo sono in calo costante a Piazza Affari, tuttavia. Dopo che non sono riusciti a violare i 3 euro, dal due ottobre i prezzi di Intesa Sanpaolo sono tuttavia in calo costante, e al momento quotano 2,86 euro.

“A mio avviso perderanno significative opportunità di guadagnare con queste buone azioni italiane. E oggi dopo questa notizia il corso azionario di Intesa Sanpaolo è l’unico positivo e tutti gli altri negativi, quindi spero che ogni giorno possano dare questo consiglio agli investitori”, ha commentato venerdì scorso.

Così il Ceo di Intesa parlando a margine di una riunione al Fondo monetario internazionale. Messina ha affermato che Intesa si trovava in una posizione di forza e ha sottolineato che 920 miliardi di euro della banca di depositi al dettaglio beneficerebbero di qualsiasi futura era di rialzo dei tassi di interesse. Per Messina il settore bancario italiano è una buona opportunità.

Secondo i dati del Fondo monetario internazionale, alla fine di giugno dello scorso anno, i livelli di NPL dell’Italia si attestavano sui 356 miliardi di euro, pari al 18% del totale dei prestiti concessi alle banche italiane, pari al 20% del Pil e ad un terzo del totale dell’area euro. Messina ha sostenuto che l’accelerazione sulla riduzione degli Npl è positiva sì ma oggi troppi attori europei stanno esaminando la situazione da diverse prospettive.