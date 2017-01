Azionario europeo ai massimi in un anno. Borsa Milano, Banco BPM ripete il rally

Avvio del 2017 positivo per l’azionario europeo che viaggia al record in oltre un anno. Bene anche la performance della borsa di Milano, che si è confermata il listino azionario migliore in Europa nella prima giornata di contrattazioni del 2017 e che oggi ha continuato a salire, seppur a un ritmo decisamente meno sostenuto.

L’indice Ftse Mib di Piazza Affari ha assistito ancora al rally del titolo Banco BPM, che ieri ha fatto il suo debutto a Piazza Affari salendo di oltre +9% e che oggi ha ripetuto l’ottima performance, balzando oltre +8%.

Tra i titoli migliori dell’indice Ftse Mib, si è messa in evidenza anche la popolare Bper, in rally di +6% circa dopo la nota della banca, secondo cui “nessuno” dei legittimati titolari di azioni Bper ha perfezionato l’esercizio del diritto di recesso conseguente alla trasformazione in società per azioni deliberata dall’assemblea dei soci (in parte straordinaria) del 26 novembre 2016. “Non si rende pertanto necessario dare seguito al procedimento di liquidazione”.

Acquisti anche sull’azionario asiatico, con l’indice di riferimento MSCI Asia Pacific escluso il Giappone che ha archviato la sesta sessione consecutiva di guadagni, la fase positiva più duratura dallo scorso settembre. Chiusi i mercati di Tokyo, Nuova Zelanda e Thailandia. Sentiment rialzista a Wall Street, che era rimasta chiusa nella sessione di ieri e che oggi, nella prima seduta del 2017, ha confermato l’impostazione positiva, con l’indice Dow Jones verso quota 20.000.

Occhio tuttavia alle indicazioni provenienti dal fronte economico, sia dell’Eurozona che dagli Usa, che hanno messo in luce l’escalation delle pressioni inflazionistiche, in un contesto caratterizzato dal balzo dei prezzi del petrolio al record in 18 mesi.

Sul mercato del forex ulteriore rafforzamento per il dollaro che ha accelerato ulteriormente al rialzo nei confronti delle principali valute mondiali, con l’euro osservato speciale sempre più vicino alla parità, dopo aver bucato la soglia di $1,04.

