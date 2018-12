Analisi tecnica: Piazza Affari sarà “favorita dal window dressing”

L’impressione degli analisti tecnici è che il mercato azionario italiano proverà a ridurre le perdite a dicembre, stimolato dallo “window dressing” ovvero gli acquisti dei gestori che cercano di ritoccare le quotazioni per presentare una migliore performance del fondo.

Questo scenario, scrive Pietro Di Lorenzo di Sos Trader, “viene confermato dai movimenti delle Mani forti: dal grafico è evidente come giovedì tutti gli Hedge Fund hanno ridotto gli short e come quello più esposto al ribasso (Marshall Wace LLP) stia “tirando i remi in barca”.