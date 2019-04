Zingales: “Chi dovrebbe cambiare è la Germania”

Se la recessione dovesse rivelarsi pesante ci attende una tempesta finanziaria. Così Luigi Zingales, famoso economista e professore alla Scuola di business Chicago Booth, dalle pagine de La Stampa commenta la situazione italiana e i rischi che corriamo dopo l’estate soprattutto.

La verità è che siamo in una stagnazione ventennale perché non facciamo le riforme strutturali. Ma se la domanda è dove troviamo i miliardi per la finanziaria si tratta di un tema fiscale, legato al ciclo economico, per cui dubito che la Commissione peggiorerebbe la situazione forzando l’Italia a stare nei parametri (…) Non avendo fatto le riforme rischiamo dei guai (…) Dipende da che Europa ci sarà e da chi sarà il nuovo governatore della Bce. Ricordiamoci che lo spread non è sceso con le riforme di Monti, ma quando Draghi ha detto “whatever it takes”.