Widiba si rafforza in Sicilia con un nuovo ingresso

La rete di consulenti finanziari di Widiba si arricchisce con un nuovo ingresso in Sicilia. Si tratta di Giuseppe D’Anna, in arrivo da San Paolo Invest, il quale opererà dall’ufficio di Agrigento e darà slancio allo sviluppo della rete nella parte centrale dell’Isola.

“Ho scelto Banca Widiba poiché trovo che sia un modello unico in grado di fondere perfettamente la capacità di relazione dei consulenti con l’evoluzione tecnologica strutturata per rendere l’approccio con il cliente più semplice. Ho trovato in Widiba un modello qualitativo che pone al centro la persona ed è la prima volta nella mia esperienza che ho il supporto della rete fisica sul territorio nel quale opero”