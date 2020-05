Warren Buffett vende quote compagnie aeree Usa, persi 50 miliardi nei primi tre mesi

Il coronavirus lascia il segno sul bilancio della Berkshire Hathaway di Warren Buffet. Che, a sorpresa, annuncia di aver venduto le partecipazioni in portafoglio delle quattro maggiori compagnie aeree.

Secondo i dati comunicati ieri, a poche ore dall’assemblea annuale degli azionisti, la holding del finanziere americano

ha subito una perdita netta pari a circa 50 miliardi di dollari (49,7 miliardi, per la precisione) a causa del sell-off che si è battuto sui mercati azionari, dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19.

In compenso, nei primi tre mesi dell’anno, la liquidità è cresciuta, passando a 137 miliardi dai 128 miliardi della fine del 2019.

“L’ammontare dei guadagni e delle perdite sugli investimenti in ogni trimestre non ha senso -ha spiegato in una nota la società – e offre informazioni che possono essere molto fuorvianti per gli investitori che conoscono poco e nulla delle regole contabili”.