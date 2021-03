Warren Buffett: casa modesta e auto di seconda mano, la vita frugale del finanziere

Il miliardario frugale può sembrare un ossimoro. Eppure, tra gli uomini più ricchi al mondo (il sesto per la precisione), c’é chi, come Warren Buffett, conduce di una vita semplice e frugale.

Nonostante il suo patrimonio netto di circa 100 miliardi di dollari, il novantenne CEO di Berkshire Hathaway vive ancora nella stessa modesta casa acquistata nel 1958 per 31.500 dollari (poco più di 280 mila dollari ai livelli attuali),

Buffett ha anche gusti decisamente grossolani, quando si tratta di cibo. La dieta di Buffett comprende cinque Coca Cola al giorno, così come vari sacchetti di patatine fritte.

Nel 2014 Buffett ha spiegato all’assemblea dei suoi azionisti che il suo stile di vita non è influenzato dalla sua ricchezza:

“Mia moglie non potrebbe essere più felice. Sarebbe infatti molto peggio se avessi sei o sette case. Ho tutto ciò di cui ho bisogno, e non voglio di più perché oltre un certo livello non fa differenza.”

Warren Buffett compra auto di seconda mano e non ama la tecnologia

Anche quando si tratta di automobili, le sue scelte sembrano orientate al risparmio. In un documentario della BBC, sua figlia, Susie Buffett, ha spiegato che spesso suo padre ha optato per auto di seconda mano, che ha tenuto per anni. “La verità è che ogni anno guido per soli 3.500 miglia, di conseguenza cambio l’auto molto raramente”.

Stesso discorso vale per la tecnologia. Probabilmente Buffett non sborserà un sacco di soldi per il nuovo iPhone, anche se ora ne sta usando uno. Il miliardario ha rivelato in un’intervista alla CNBC Squawk Box del febbraio 2020 di aver ricevuto diversi iPhone, alcuni direttamente da Tim Cook, numero uno di Apple. Ma solo ora ne sta usando uno (l’Iphone 11 ai tempi dell’intervista) solo dopo che per anni, aveva dichiarato di usare un vecchio Nokia a conchiglia.

Infine, il tempo libero. Rispetto ad altri famosi CEO, investitori e imprenditori, gli hobby di Buffett sono molto economici. Un esempio? Buffett adora giocare a bridge.

“Se gioco a bridge e passa una donna nuda, non la vedo nemmeno”, ha ironizzato Buffett, durante un’intervista della CBS News “Sunday Morning”. “Una volta ho detto che non mi sarebbe dispiaciuto andare in prigione se avessi avuto i tre compagni di cella giusti in modo da poter giocare a bridge tutto il tempo”.

Inoltre, Buffett ama suonare il suo ukulele. Lo ha fatto anche in occasione di eventi di beneficenza. Nel 2016 un video in cui suonalo strumento musicale con Bill Gates è diventato virale dopo essere stato pubblicato sul blog del fondatore di Microsoft