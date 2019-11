Vittoria hub: nasce il primo Incubatore Insurtech basato sull’Open Innovation

Si chiama Vittoria hub ed è il primo il primo Incubatore Insurtech in Italia basato sull’Open Innovation presentato da Vittoria Assicurazione. Situato nel cuore del moderno quartiere del Portello, nel Parco Vittoria Business Center, Vittoria hub sarà il luogo d’incontro tra innovazione tecnologica e nuovi modelli di business a favore dell’evoluzione del settore assicurativo con il compito di attrarre in un unico polo investitori, partner e startup.

Vittoria Hub: il primo Incubatore Insurtech

Obiettivo promuovere un avanzato scambio di idee, risorse e competenze e accelerare il percorso di crescita delle startup, dall’idea alla maturità industriale, per una nuova proposta di ecosistema nel mercato assicurativo. Quattro le aree su cui si focalizzerà Vittoria Hub – Persona (Health &Whealth), Casa, Mobilità e Azienda Connessa – che si configurerà come un ecosistema costituito da un insieme integrato e ben orchestrato di servizi e tecnologie per offrire ai consumatori prevenzione, assistenza e pronto intervento, rimedio e monitoraggio.

Un ecosistema insurtech in cui il cliente potrà accedere a qualunque servizio in ogni momento, entrando, uscendo e muovendosi senza barriere all’interno dello stesso secondo le proprie esigenze.

“Vittoria hub è un progetto che esprime al massimo la volontà di immaginare il futuro e di analizzare tutte le variabili che influenzano il contesto attuale e prospettico proprio di Vittoria Assicurazioni. Innovare però non significa solo “inventare qualcosa di nuovo” ma anche conoscere l’impatto dell’esplosione di dati disponibili sulla correlazione fra i fattori, su cui non possiamo intervenire, che possono determinare il cambiamento della società, come la tecnologia, l’economia, l’ambiente, la politica, la legge. Solo una gestione etica e trasparente dei dati renderà l’innovazione realmente positiva e vincente”.

Così ha dichiarato Carlo Acutis, Presidente Emerito di Vittoria Assicurazioni. Insieme a Vittoria Hub, la compagnia ha presentato la prima “call for ideas” aperta fino al 28 febbraio 2020 a tutte le start-up con idee innovative nell’ambito degli ecosistemi Persona, Casa, Mobilità o Azienda connessa, integrabili con nuove soluzioni assicurative o nuovi canali distributivi.