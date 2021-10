Vaccino obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici di New York

Il sindaco di New York, una delle città più colpite dal Covid-19 negli Stati Uniti, ha deciso di alzare l’asticella per prevenire nuovi contagi obbligando tutto il personale municipale a vaccinarsi contro il virus.

In totale si parla di 300mila persone soggette all’obbligo, quasi la metà delle quali già vaccinate – ne restano circa 160mila da immunizzare. Questo provvedimento inciderà direttamente su circa 46mila fra poliziotti e pompieri che attualmente non hanno ancora ricevuto le dosi di vaccino. Queste ultime sono state categorie particolarmente resistenti alla vaccinazione.

“Dobbiamo salvare vite, e lo facciamo con le vaccinazioni”, ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio in conferenza stampa, “il mio obiettivo è quello di porre fine all’era Covid una volta per tutte. Si può fare, ma solo se continuiamo a insistere”. De Blasio ha poi aggiunto: “Vuoi essere pagato o no? Bene, la stragrande maggioranza delle persone nel servizio pubblico ha bisogno di quella busta paga”.

L’obbligo per tutti i lavoratori municipali scatterà dal 1° novembre, data entro la quale dovranno aver ricevuto almeno la prima dose. Per velocizzare i tempi si è deciso di offrire anche un incentivo economico: i lavoratori comunali che si vaccineranno entro il 29 ottobre nei siti gestiti dalla città avranno un premio di 500 dollari in busta paga.