USA, fallimenti in crescita nella prima metà del 2023

Le dichiarazioni di fallimento negli Stati Uniti sono aumentate notevolmente nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati della società Epiq Bankruptcy. Secondo il report i fallimenti e le richieste di ristrutturazione, chiamate Chapter 11, sono aumentati del 68%, e in particolare le richieste di piccole imprese in aumento del 55%. Le richieste di protezione di Chapter 11, che consente alle aziende in fallimento di rimborsare una parte dei loro debiti, sono aumentate del 23% nella prima metà dell’anno.

“I primi sei mesi del 2023 hanno visto un aumento di quasi il 70% dei fallimenti societari, ha affermato Gregg Morin, vicepresidente sviluppo aziendale presso Epiq Bankruptcy. “Questa tendenza indica le difficoltà economiche, che le aziende stanno affrontando in questo momento, influenzate dall’aumento dei tassi di interesse, dall’inflazione e dall’aumento dei costi di prestito, solo per citarne alcuni”.

Tra le cause principali i tassi della Fed

Gli esperti in fallimenti societari affermano che sono stati tanti i fattori, che hanno contribuito all’aumento delle imprese che sono state spinte al punto di insolvenza.

“Lo scorso anno, l’aumento dell’inflazione, i tassi di interesse più elevati della Fed e la conclusione dei stimoli fiscali del governo hanno messo a dura prova i consumatori statunitensi”, ha affermato Amy Quackenboss, direttore esecutivo dell’American Bankruptcy Institute, in un intervista per a Fox Business.

Quackenboss ha inoltre osservato che il debito proveniente dalle carte di credito dei consumatori USA è a livelli storicamente elevati poiché gli individui e le famiglie lottano per pagare il costo più elevato dei beni e dei servizi domestici necessari. Spiega inoltre che “alcuni americani stanno affrontando il pignoramento delle loro case perché il costo del rifinanziamento è proibitivo in seguito all’aumento dei tassi di interesse”.

Kevin Carey, ex Presidente ABI ed esperta in ristrutturazioni aziendali, ha indicato l’aumento dei tassi ipotecari come un altro fattore che ha contribuito e continua a contribuire all’aumento dei fallimenti societari. Secondo Carey la maggioranza delle piccole e medie imprese sono colpite da elevati costi di prestito e hanno maggiori difficoltà a ottenere finanziamenti. “Penso che siamo ancora in una sbornia post-pandemia in cui alcune aziende non si stanno riprendendo o si stanno riprendendo molto lentamente”, ha dichiarato a FOX Business.

Secondo Carey anche i proprietari di edifici per uffici hanno difficoltà a pagare i mutui, vista la crisi che sta attraversando il mercato, in quanto i lavoratori si rifiutano ancora a tornare in ufficio e di conseguenza le società rinunciano agli spazi.

Secondo i dati di Epiq, nei primi sei mesi di quest’anno ci sono state oltre 200.000 richieste di Chapter 11 a livello nazionale, con un aumento del 17% rispetto alle oltre 185.000 richieste totali nello stesso periodo dell’anno scorso.