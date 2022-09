Unicredit vola in Borsa dopo le parole del ceo Orcel

Le azioni di UniCredit sono salite dopo che l’amministratore delegato Andrea Orcel ha affermato che l’istituto di credito è ben preparato ad affrontare le turbolenze economiche derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina e raggiungere i propri obiettivi anche durante una recessione. Le azioni UniCredit oggi hanno chiuso in rialzo del 5,32%, a quota 11,25 euro. Parlando a una conferenza a Londra oggi, Orcel ha affermato che la banca aggiornerà sostanzialmente le linee guida per il 2022 nel terzo trimestre. UniCredit aveva già alzato le previsioni per l’anno a luglio, proiettando ricavi, esclusa la Russia, di almeno 16,7 miliardi di euro. Orcel si è anche detto ottimista per il prossimo anno “date le linee di difesa e lo slancio che abbiamo”. L’inflazione alle stelle sta costringendo la Bce ad aumentare i tassi di interesse e le banche europee hanno iniziato a guadagnare maggiori profitti dall’aumento dei tassi.

Analisi tecnica del titolo Unicredit

Apertura di sessione dirompente per il titolo, con il prezzo schizzato dalla zona di supporto a 10,50 euro. Le implicazioni di medio periodo della banca confermano la presenza di un trend rialzista; lo scenario a breve, invece, evidenzia un esaurimento della forza buyers al test della resistenza a 11,50 euro, con primo supporto a quota 11 euro. Dopo questo ultimo drive a rialzo, le attese sono per un ritraccio del prezzo, con target possibile fino alla zona di supporto a quota 10,50 euro.