UK, inflazione record da 41 anni

L’inflazione in UK è balzata al massimo degli ultimi 41 anni, raggiungendo l’11,1% ad ottobre, superando le aspettative poiché i prezzi di cibo, trasporti ed energia hanno continuato a mettere sotto pressione le famiglie e le imprese. Nonostante l’introduzione del programma di garanzia del prezzo dell’energia del governo, l’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) ha affermato che i maggiori contributi al rialzo provengono da elettricità, gas e altri combustibili. “Le stime indicative dell’inflazione dei prezzi al consumo suggeriscono che il tasso IPC sarebbe stato più alto nell’ottobre 1981, quando la stima del tasso di inflazione annuale era dell′11,2%”, ha affermato l’Ons. Su base mensile, l’IPC è aumentato del 2% a ottobre, eguagliando il tasso di inflazione annuale dell’IPC tra luglio 2020 e 2021. Complessivamente, il costo delle abitazioni e dei servizi domestici, che include le bollette energetiche, è aumentato del massimo storico dell′11,7% nei 12 mesi fino a ottobre 2022, rispetto al 9,3% di settembre 2022. Scrive l’Ons:

“Nell’ottobre 2022, le famiglie pagano, in media, l′88,9% in più per l’elettricità, il gas e altri combustibili rispetto a un anno fa. I prezzi del gas domestico hanno registrato l’aumento maggiore, con i prezzi nell’ottobre 2022 che sono stati più del doppio rispetto a quelli dell’anno precedente”.

Anche il cibo e le bevande analcoliche hanno contribuito notevolmente, aumentando del 16,4% nei 12 mesi fino a ottobre, raggiungendo il tasso annuo più alto dal settembre 1977.

Il paese sta affrontando la più lunga recessione mai registrata, secondo la Banca d’Inghilterra, mentre il governo e la banca centrale stanno tentando di coordinare l’inasprimento della politica fiscale e monetaria per frenare l’inflazione. La Bank of England ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base all’inizio di questo mese, per portare il tasso bancario al 3%.

Mike Bell, strategist del mercato globale presso J.P. Morgan Asset Management, ha affermato che i dati rilasciati oggi sono “in disaccordo” accanto al messaggio della Banca d’Inghilterra, secondo cui saranno necessari solo tassi di interesse leggermente più alti per riportare l’inflazione verso il suo obiettivo del 2%. Bell ha detto:

“Non ne siamo così convinti. Ciò che è stato costantemente sottovalutato sono state le pressioni inflazionistiche derivanti dal mercato del lavoro tirato. Sebbene i posti vacanti e l’occupazione siano leggermente diminuiti nel rapporto sul mercato del lavoro di ieri, la crescita dei gli stipendi è proseguita. Con l’inflazione complessiva che dovrebbe rimanere elevata ancora per alcuni mesi, i lavoratori potrebbero ancora chiedere una retribuzione maggiore per proteggere i loro redditi”.

Bell ha suggerito che fino a quando non emergeranno prove che un’attività più debole sta iniziando a pesare sulle richieste salariali, la Banca d’Inghilterra dovrà continuare ad aumentare i tassi e J.P. Morgan prevede che i tassi nel Regno Unito raggiungeranno un picco del 4,5%.

Occhi puntati sulla manovra in UK

Domani il ministro delle finanze britannico Jeremy Hunt consegnerà una nuova dichiarazione fiscale e dovrebbe annunciare sostanziali aumenti fiscali “invisibili” e tagli alla spesa nel tentativo di colmare un buco di oltre 50 miliardi di sterline nelle finanze pubbliche del paese. Il piano del governo dovrebbe comportare il congelamento di varie soglie e agevolazioni fiscali, mentre Hunt cerca di capitalizzare l’aumento dell’inflazione per aumentare le casse del Tesoro. Rachael Griffin, esperta di pianificazione fiscale e finanziaria presso Quilter, ha detto: