Twitter entra nel trading con eToro

Ieri una nuova funzionalità è stata implementata sull’app Twitter, in partnership con eToro. L’accordo consente agli utenti di visualizzare i grafici di mercato su una gamma ampliata di strumenti finanziari e acquistare e vendere azioni, criptovalute e altri asset da eToro. Attualmente è già possibile visualizzare i dati di trading in tempo reale da TradingView su fondi indicizzati come l’S&P 500 e azioni di alcune società come Tesla. E’ possibile utilizzando la funzione “cashtag” di Twitter: basta cercare un ticker e inserire il simbolo del dollaro davanti ad esso, dopodiché l’app ti mostra le informazioni sui prezzi da TradingView utilizzando un’API. Con la partnership eToro, i cashtag di Twitter saranno ampliati per coprire molti più strumenti e asset class.

Chi è eToro

eToro è una piattaforma di trading e investimenti che ha rivoluzionato il mondo del trading online. Fondata nel 2007, eToro è diventata una delle principali piattaforme di trading al mondo, con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo. Grazie alla sua innovativa piattaforma di trading social, eToro ha reso più accessibile il mondo del trading online, consentendo a chiunque di investire in azioni, criptovalute, valute e materie prime.

Twitter e gli investimenti

Twitter ha sempre avuto un forte legame con il mondo degli investimenti e del trading online. Molti trader, investitori e analisti di mercato utilizzano Twitter per condividere informazioni, notizie e analisi sulle tendenze del mercato finanziario. Tra i più famosi “twitteristi” del mondo finanziario c’è sicuramente Elon Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX, che utilizza spesso il suo account Twitter per condividere notizie sulle sue aziende e sull’andamento delle azioni. Ha dichiarato Yoni Assia, ceo di eToro in un’intervista alla CNBC:

“Poiché siamo cresciuti immensamente negli ultimi tre anni, abbiamo visto sempre più utenti interagire su Twitter e istruirsi sui mercati”

Assia ha affermato che “Fintwit”, o twitter finanziario, è diventato una tendenza popolare sull’app, che molte persone usano per trovare le ultime notizie e gli aggiornamenti su azioni e altri asset. Twitter è stata una piattaforma chiave coinvolta nel boom del commercio al dettaglio nel 2021.

Twitter ha aggiunto i dati sui prezzi per $Cashtags nel dicembre 2022. Dall’inizio del 2023, ci sono state più di 420 milioni di ricerche di cashtags, con una media di circa 4,7 milioni di ricerche al giorno.

Musk ha deciso di trasformare Twitter in una cosiddetta “super app”. Tali app tendono a offrire agli utenti una gamma di servizi come messaggistica istantanea, operazioni bancarie e viaggi. Il concetto si è dimostrato molto popolare nell’Asia orientale. In Cina, il gigante di Internet Tencent offre pagamenti tramite la sua app di messaggistica WeChat.

Il mese scorso Musk ha detto a una conferenza di Morgan Stanley che vuole che Twitter diventi “la più grande istituzione finanziaria del mondo”. L’accordo con eToro è il primo passo per arrivare a X, la app universale modellata sulla cinese WeChat. Obiettivo: diventare la più grande istituzione finanziaria del mondo.