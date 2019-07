Trump contro Facebook: “se vuole diventare una banca deve ricevere autorizzazione”

Il presidente Usa Donald Trump si unisce al coro dei critici nei confronti del progetto di Facebook di lanciare la criptovaluta Libra.

“Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla”, twitta il presidente americano. “Allo stesso modo Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che internazionali”, ha scritto ieri in un tweet.