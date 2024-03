Triboo, il nuovo piano prevede per il 2024 crescita di ricavi e redditività

In occasione dell’approvazione dei conti dell’esercizio 2023 Triboo ha fornito anche delle indicazioni per il 2024 contenute nel nuovo piano industriale 2024 – 2026 approvato dai vertici della società lo scorso 8 marzo.

Per il 2024 il nuovo piano del gruppo, attivo nel settore digitale e quotato su Borsa Italiana, prevede un miglioramento dei ricavi e della redditività rispetto all’esercizio 2023, con un risultato netto atteso positivo. I miglioramenti sono resi possibili grazie ad una crescita organica di tutte le attività che beneficiano delle azioni di razionalizzazione già avviate lo scorso anno.

Basti pensare che le attività editoriali dismesse (“Il Settimanale”, “WSI Style” e “Radio Nerazzurra”) avevano un risultato netto negativo per 0,9 milioni di euro e le svalutazioni hanno inciso lo scorso anno per 2 milioni di euro.

Queste stime, precisa la nota di Triboo (che controllata questa testata), non considerano eventuali contributi da nuove attività o partnership strategiche che il management sta parallelamente esplorando.

Al fine di riequilibrare la posizione finanziaria, il gruppo milanese si è attivato per l’ottenimento di nuovi finanziamenti con l’obiettivo di allineare la duration media del debito agli obiettivi e agli investimenti previsti nel nuovo piano triennale.

Il nuovo business plan 2024 – 2026 sostituisce il precedente piano 2023 – 2025 che era stato oggetto di richiamo, come comunicato il 9 febbraio 2024.