Tredicesima, ecco come è stata utilizzata in questi giorni

Come è stata utilizzata la tredicesima dai lavoratori dipendenti e dai pensionati? Le spese, che le famiglie hanno effettuato con la gratifica natalizia, si sono ridotte, arrivando ai minimi da 15 anni a questa parte. Questo è quanto emerge da un’analisi effettuata sui consumi natalizi direttamente da Confcommercio.

L’associazione ha stimato che, le potenziali uscite derivanti unicamente dalla tredicesima, si dovrebbero attestare intorno ai 1.532 euro per ogni singola famiglia.

Tredicesima, sulle famiglie pesa il caro bollette

Da cosa sono stati condizionati i consumi delle famiglie nel corso di queste settimane? Senza dubbio un peso particolarmente forte lo ha avuto il rincaro delle bollette di luce e gas. Questa spesa condiziona pesantemente il bilancio familiare e poco importa, in un certo senso, che l’importo complessivo della tredicesima stia aumentando, anche grazie alla lenta ma costante crescita del numero dei lavoratori dipendenti. L’ammontare totale delle tredicesime dovrebbe arrivare a quota 45,7 miliardi di euro: stiamo parlando di qualcosa come due miliardi di euro in più rispetto al mese di dicembre 2021.

Secondo il report stilato da Confcommercio, gli italiani avevano preventivato di spendere complessivamente 6,7 miliardi di euro per i regali di Natale. In media stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno a 157 euro pro capite e 540 euro per ogni famiglia. Rispetto al 2021 la spesa è leggermente calata, ma secondo Confcommercio tutto questo non dovrebbe destare particolari segnali di stress o preoccupazione.

Un po’ di liquidità durante le feste

Senza dubbio la tredicesima costituisce una vera e propria iniezione di liquidità, che, secondo le stime di Confesercenti, dovrebbe generare acquisti per almeno 20,6 miliardi di euro nel periodo delle feste. La cifra è in calo dell’1,8% rispetto ai livelli del 2021. Di questo importo, 15,4 miliardi di euro dovrebbero essere spesi per la famiglia e la casa, mentre 5,2 miliardi di euro sono destinati ai regali di Natale.

Confesercenti, basandosi sui dati elaborati dai sondaggi sui consumatori condotti con Swg ed Ipsos, ritiene che per i regali, quest’anno, vengono spesi mediamente 197 euro, con un budget inferiore di 39 euro rispetto al 2021.

In calo è la quota di tredicesima che le famiglie destinano al risparmio: poco più di 10 miliardi di euro. Un calo del 19,3%, che corrisponde a 2,4 miliardi di euro in meno, rispetto al 2021.

Come viene spesa la tredicesima

Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre le famiglie, quest’anno, dovrebbero spendere per i regali natalizi una cifra che si aggira intorno ai 9,5 miliardi di euro. Numeri lontani da quelli registrati prima della crisi del 2008/2009, quando per i regali natalizi si spendevano sui 19 miliardi di euro.

Da ricordare, comunque, che la contrazione che è stata registrata nel corso degli ultimi anni è ascrivibile anche al fatto che molte famiglie hanno anticipato i regali, approfittando del Black Friday.

Tra i regali più diffusi quest’anno i generi alimentari costituiscono la categoria più gettonata. Seguono a ruota:

giocattoli;

prodotti tecnologici;

libri;

abbigliamento e scarpe;

articoli per la cura della persona.

A subire una forte impennata sono i regali digitali. Dato che è possibile acquistarli senza recarsi di persona in un negozio fisico, sicuramente subiranno un ulteriore aumento. In particolare gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per acquistare online.