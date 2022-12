Caro bollette, in arrivo altri 9 miliardi dall’Ue per l’Italia

Disco verde dall’Ue al finanziamento di RepowerEU, il piano che consente ai singoli Paesi di avere nuovi fondi da aggiungere ai loro Pnrr per far fronte al caro bollette e diminuire allo stesso tempo la dipendenza dalla Russia. Per l’Italia, secondo quanto dichiarato di recente a Milano dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, dovrebbe valere circa 9 miliardi. Il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato in proposito:

“Con questo accordo facciamo un altro passo avanti verso il disaccoppiamento del nostro sistema energetico dalla Russia, da cui l’Europa è stata troppo a lungo dipendente. In sinergia con lo strumento per la ripresa e la resilienza e con altri fondi dell’Ue, RePower EU sbloccherà ulteriori risorse per aiutare i nostri Stati membri a rafforzare la loro sicurezza energetica. Mentre quest’anno buio volge al termine e l’aggressione di Putin continua senza sosta, rimaniamo uniti nella nostra solidarietà con l’Ucraina, e risoluti nella nostra determinazione a salvaguardare la sovranità europea”.

Cosa prevede l’intesa Ue sulle bollette

L’intesa raggiunta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre scorsi tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue consente tra l’altro di recuperare fino al 10% dei fondi strutturali 20142020 non ancora spesi per destinarli ad aiuti diretti a imprese e pmi alle prese con il caro energia. Per l’Italia la cifra stanziata dovrebbe essere di circa 4 miliardi.

Altre risorse per complessivi 20 miliardi di euro, provenienti dal mercato della Co2 Ue-Ets, saranno messe a disposizione dei Paesi per accelerare la realizzazione di progetti destinati a potenziare le fonti rinnovabili, a velocizzare la transizione energetica e a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili provenienti dalla Russia. Il testo concordato sarà ora sottoposto all’approvazione del Consiglio Ue e del Parlamento europeo prima di essere sottoposto alla procedura formale di adozione.

Gli Stati avranno tempo 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento del RePowerEU, prevista a gennaio, per dichiarare se intendono usare gli oltre 200 miliardi di euro in prestiti ancora non assegnati del Recovery per finanziare progetti energetici. Una volta scaduto il termine, i prestiti non richiesti saranno messi a disposizione degli altri Stati. “I fondi non resteranno inutilizzati, ma dobbiamo assicurare prevedibilità all’accesso”, ha precisato il relatore Siegfried Muresan.