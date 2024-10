Consulenti finanziari, cresce la rete di Ing nei primi nove mesi del 2024

In occasione della diffusione dei conti trimestrali il gruppo Ing ha fatto il punto anche sulla rete di consulenti finanziari in Italia.

Secondo quanto reso noto dalla banca olandese al 30 settembre del 2024 sono 459 i professionisti che operano in Italia tra agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari, 61 in più rispetto all’anno precedente. Si espande anche il network di negozi finanziari di Ing: con l’apertura dello store di Brescia sono 22 i punti vendita fisici in Italia.

Trend positivo anche per le masse gestite e amministrate al 30 settembre, che complessivamente hanno visto un incremento del 29,6% rispetto all’anno precedente (circa 4,6 miliardi di euro il totale al 30/09/24): sono circa 124.000 i clienti che hanno scelto ING come partner per gli investimenti, l’8% in più a/a.

La banca olandese ha inoltre finalizzato due importanti partnership per arricchire la sua offerta di prodotti e servizi per i suoi clienti: con Pictet si arricchisce con i fondi tematici l’offerta di risparmio gestito, mentre con CNP Vita Assicura, ING introduce i servizi di bancassurance, che saranno disponibili a partire dal 2025.

Crescita a doppia cifra anche per la raccolta diretta, pari a 15,2 miliardi di euro al 30 settembre 2024 e in aumento del 12,3% rispetto all’anno precedente.

E’ proseguito inoltre nel terzo trimestre 2024 “Ing on Tour”, il roadshow organizzato per incontrare i clienti nelle principali città italiane e avvicinarli al mondo degli investimenti. Dodici gli appuntamenti previsti entro fine anno, che fino ad ora hanno coinvolto più di 600 clienti.

