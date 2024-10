Il numero uno di ByteDance (Tik Tok) è il più ricco della Cina

Il più ricco della Cina è il fondatore di ByteDance, Zhang Yiming, che per la prima volta compare nella lista dei miliardari cinesi, stilata dall’Istituto di ricerca Hurun. Dietro di lui il presidente di Nongfu Spring, Zhong Shanshan, che ha guidato la classifica per tre anni.

Secondo Hurun Research, la Cina conta 1.094 persone con un patrimonio superiore ai 5 miliardi di yuan (700 milioni di dollari), con un calo del 12% o di 147 persone rispetto all’anno precedente. La ricchezza complessiva di questi imprenditori ammonta a 3.000 miliardi di dollari, il 10% in meno rispetto all’anno precedente. Il numero di miliardari del Paese è sceso di 142 unità a 753 rispetto all’anno precedente, con un calo di oltre il 30% rispetto al massimo del 2021 (1.185).

“La Hurun China Rich List si è ridotta per un terzo anno consecutivo senza precedenti, in quanto l’economia e i mercati azionari cinesi hanno avuto un anno difficile”, ha dichiarato Rupert Hoogewerf, presidente e ricercatore capo del rapporto Hurun.

L’attuale lista dei ricchi comprende prevalentemente imprenditori del settore tecnologico, dell’elettronica di consumo e delle nuove energie, mentre in passato era dominata dagli sviluppatori immobiliari, ha osservato Hoogewerf.

Chi è Zhang Yiming

Zhang Yiming, 44 anni, con un patrimonio personale di 49,3 miliardi di dollari, ha battuto il “re dell’acqua in bottiglia” Zhong, la cui ricchezza è scesa del 24% a 47,9 miliardi di dollari dopo le proteste dell’opinione pubblica contro la sua azienda a febbraio. L’anno scorso Zhang era al quinto posto.

Yiming ha fondato ByteDance, nota per la sua popolare app, TikTok, che conta oltre un miliardo di utenti mensili attivi a livello globale. I profitti dell’azienda sono aumentati di circa il 30% lo scorso anno, ha dichiarato Hurun.

Zhang Yiming è un imprenditore cinese noto per aver fondato ByteDance, la società tecnologica dietro a TikTok e alla sua versione cinese Douyin. Nato nel 1983 a Longyan, nella provincia di Fujian, Zhang ha studiato microelettronica prima di laurearsi in ingegneria informatica presso l’Università Nankai a Tianjin. Dopo aver lavorato in diverse società tecnologiche cinesi, tra cui Microsoft, Zhang ha deciso di lanciare una propria impresa.

Nel 2012 ha fondato ByteDance, inizialmente nota per Toutiao, un’app di news che utilizza un algoritmo avanzato di intelligenza artificiale per personalizzare i contenuti per gli utenti. Il successo di Toutiao ha spinto Zhang e ByteDance a esplorare ulteriori innovazioni nel campo dei social media e dei contenuti video.

Il suo più grande successo internazionale è arrivato con TikTok, lanciata nel 2016 e diventata rapidamente una delle app più popolari al mondo, soprattutto tra i giovani. Con una strategia di crescita globale e un sistema di raccomandazione basato sull’intelligenza artificiale, TikTok è diventata un fenomeno culturale globale. Grazie a queste innovazioni, Zhang è divenuto uno degli imprenditori più ricchi e influenti della Cina, sebbene, nel 2021, abbia lasciato la posizione di CEO di ByteDance, citando il desiderio di concentrarsi su altre aree di innovazione e gestione della sua vita privata.

Non solo Yiming: chi sono i miliardari cinesi

Pony Ma Huateng, amministratore delegato del gigante cinese di Internet Tencent, è sceso di un posto al terzo, anche se la sua ricchezza è aumentata del 13% a 44,4 miliardi di dollari grazie all’aumento delle entrate di Tencent.

Colin Huang, fondatore della piattaforma di e-commerce Pinduoduo, si è classificato al quarto posto, anche se la sua ricchezza è diminuita del 9%. Il fondatore di Midea, He Xiangjian, e l’amministratore delegato di CATL, Zeng Yuqun, hanno occupato il quinto e il sesto posto della lista.

“Le storie degli individui che compaiono nella Hurun China Rich List raccontano la storia dell’economia cinese”, ha affermato il numero uno di Hurun, secondo cui la nuova generazione di imprenditori cinesi è anche più internazionale rispetto ai loro predecessori, citando il fatto che Zhang di ByteDance è diventato globale con TikTok e Huang di Pinduoduo ha creato l’ascesa di Temu a livello mondiale.