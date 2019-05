Tra new entry (Amazon) e rilanci, il nuovo portafoglio di Buffett

Qualche giorno fa aveva confermato di aver comprato per la prima volta, attraverso la sua Berkshire Hathaway, azioni Amazon e allo stesso tempo si era definito un idiota per non investito prima nel colosso di Jeff Bezos. Ora il miliardario Warren Buffett rivela i numeri ufficiali del suo nuovo investimento.

Secondo quanto emerge dalla documentazione “13F” appena depositata alla Sec americana, la Berkshire deteneva il 31 marzo 483.300 azioni della società di Seattle una partecipazione del valore di circa 860 milioni di dollari a quella data e che, se non è cambiata da allora, vale 900 milioni tenuto conto degli ultimi rialzi.

Quanto agli altri movimenti di portafoglio la Berkshire, ha in particolare continuato a comprare a piene mani azioni di JP Morgan Chase (9,4 milioni), incrementando così del 18% una partecipazione che ora vale oltre 6 miliardi e mezzo di dollari.

Vediamo nel dettaglio le principali partecipazioni di Buffett, secondo quanto emerge dai documenti del primo trimestre: