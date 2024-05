Golden Goose Group si quoterà a Piazza Affari

Dopo le voci che circolavano nelle ultime settimane arriva oggi l’ufficialità. Golden Goose Group procederà alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La quotazione avverrà nel mese di giugno, spiega l’azienda, “subordinatamente alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti e delle condizioni di mercato”.

Golden Goose Group prepara l’Ipo a giugno

L’offerta consisterà in azioni ordinarie di nuova emissione della società derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie esistenti offerte in vendita dall’attuale azionista unico della società, Astrum spa di Astrum 4 S.r.l. & C.

Entrando nel dettaglio dell’offerta, la struttura prevede minimo il 25% del capitale azionario totale emesso e in circolazione come da requisiti Euronext Milan, una tranche primaria di 100 milioni di euro.

Per sapere il numero totale delle azioni offerte, bisognerà attendere la definizione prima dell’Ipo.

L’offerta comprenderà anche un’opzione greenshoe concessa dall’azionista venditore ai joint global coordinator (per conto dei sottoscrittori). Tutti i proventi dell’offerta serviranno per finanziare l’estinzione anticipata o il rimborso da parte di Golden Goose delle obbligazioni garantite senior a tasso variabile in circolazione con scadenza nel 2027.

Golden Goose Group: chi è e cosa fa

L’azienda è attiva nel segmento del lusso, del lifestyle e dello sportswear ed è specializzata nel design, nella fornitura e distribuzione di sneaker, ready-to-wear e accessori. Nel 2023 ha registrato un fatturato di 587 milioni di euro con un Ebitda di 200 milioni di euro.