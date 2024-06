Taglio dei tassi: come andranno azioni e obbligazioni

Tra obbligazioni e azioni, UBS continua a preferire le prime. “Il reddito fisso – continua l’esperto di UBS – si conferma la nostra asset class preferita. Al suo interno privilegiamo le obbligazioni di qualità, che nei prossimi mesi dovrebbero registrare un calo dei rendimenti a misura che i mercati inizieranno a scontare un allentamento monetario più deciso. Una posizione “core” in obbligazioni di qualità può essere integrata da un’esposizione satellite ai titoli di credito più rischiosi per potenziare i rendimenti complessivi del portafoglio. In un contesto di crescita economica ancora discreta, i tassi d’insolvenza dovrebbero rimanere contenuti malgrado i livelli ristretti degli spread”. Anche se ridotto il potenziale stimato dei mercati azionari, la view resta positiva. Oltre al settore tecnologico, che dovrebbe beneficiare degli investimenti nell’intelligenza artificiale, secondo Haefele l’allargamento del rialzo azionario globale dovrebbe favorire “i portafogli azionari diversificati. Inoltre, crea una serie di opportunità specifiche per gli investitori interessati a diversificare le fonti di rendimento al di fuori della tecnologia”.

In particolare, “negli Stati Uniti, le small cap in particolare ci sembrano offrire buone occasioni. In Europa vediamo opportunità nei settori di consumo che dovrebbero beneficiare del vigore del mercato del lavoro, del calo dell’inflazione e dell’allentamento monetario. Più in generale, i recenti risultati nell’eurozona sembrano indicare che gli utili hanno toccato il punto minimo e si apprestano a ripartire”.