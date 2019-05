Buffett compra azioni Amazon malgrado prezzi vicini ai massimi

La Berkshire Hathaway ha acquistato azioni di Amazon ma dietro tali acquisti non c’è Warren Buffett.

A dirlo lo stesso Buffett alla Cnbc, alla vigilia del calcio d’inizio dell’incontro annuale degli azionisti di Berkshire ad Omaha. Buffett potrebbe riferirsi a Todd Combs o a Ted Weschler, gestori di portafogli di oltre 13 miliardi di dollari in azioni per la Berkshire.

Buffett è stato a lungo un fan di Amazon e del suo amministratore delegato Jeff Bezos, lodando il predominio dell’azienda e la l’oracolo di Ohama ha cantato le lodi della compagnia di Seattle, non ha mai comprato azioni Amazon. Quindi ora la notizia che la sua creatura, la Berkshire Hathaway, stava comprando azioni probabilmente ha suscitato un certo interesse sui mercati.

Sì, sono stato un fan (ndr: di Amazon) e sono stato un idiota per non aver comprato le azioni Amazon ma voglio che tu sappia che non ci sono cambiamenti di personalità in corso”.