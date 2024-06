Con il lancio di un nuovo fondo ELTIF, PGIM Private Capital compie un passo significativo nella sua missione di espandere la propria presenza nel mercato europeo del direct lending. Con tale iniziativa, l’azienda è infatti ben posizionata per offrire soluzioni di finanziamento flessibili e mirate, contribuendo al sostegno e alla crescita delle imprese su scala globale.

La strategia PGIM nel direct lending

In particolare PGIM Private Capital, divisione di private capital di PGIM, società di gestione degli investimenti globali di Prudential Financial, Inc. con un patrimonio gestito di 1.340 miliardi di dollari, ha annunciato il lancio del suo primo fondo europeo di investimento a lungo termine (ELTIF). Questo nuovo veicolo finanziario è destinato a supportare la strategia di direct lending, rafforzando la presenza e le operazioni di PGIM Private Capital in Europa.

Il patrimonio private debt

Con 101,5 miliardi di dollari di private debt gestiti, PGIM Private Capital si distingue nel fornire finanziamenti a lungo termine ad aziende sia pubbliche che private. Il nuovo ELTIF consentirà alla società di estendere la sua capacità di emissione di prestiti attraverso la piattaforma europea di PGIM Private Credit, offrendo una maggiore flessibilità e un mix più variegato di tipologie di beneficiari. Tuttavia, questo veicolo non è destinato a una distribuzione più ampia delle strategie di investimento della società in questa particolare fase di mercato.

IL focus sul middle market

La strategia di PGIM Private Capital nel direct lending si concentra principalmente sui prestiti core del middle market, con la possibilità di sottoscrivere prestiti sia garantiti che non garantiti. L’obiettivo è di fatti quello di creare un portafoglio equilibrato nel tempo, basato su relazioni strette e durature con le controparti. Questo approccio favorisce una due diligence più approfondita e una migliore valutazione dell’adeguatezza degli investimenti, garantendo così un’efficace gestione del rischio e rendimenti sostenibili.