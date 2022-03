TIME pubblica un intero numero come NFT

Il TIME, la famosa rivista letta da milioni di persone ogni settimana in tutto il mondo, ha pubblicato il suo primo numero completo come NFT. Il rilascio segna la prima volta che un’intera pubblicazione è stata archiviata sulla blockchain e ospitata tramite un protocollo decentralizzato, consentendo così agli utenti di leggere la rivista sotto forma di NFT interattivo.

Il numero è stato creato in collaborazione con LITDAO.LIT, un’organizzazione web3 incentrata su valute digitali e progetti NFT che ha creato lo scorso anno il primo libro completamente decentralizzato.

Sulla copertina della rivista NFT spicca una delle figure più importanti nello spazio Web 3.0: il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin.

La community NFT TIMEPiece

TIME ha lanciato diversi drop digitali e accettato pagamenti in criptovaluta dallo scorso anno e TIMEPiece, il mercato NFT ufficiale della rivista, ha lanciato diverse collezioni NFT e ha collaborato con numerosi artisti.

La rivista vivrà sulla blockchain ma è ospitata attraverso un protocollo decentralizzato che consente ai titolari di leggere la rivista nella sua interezza attraverso un NFT interattivo. TIME trasmetterà in onda il numero di NFT per selezionare i possessori di portafogli della community TIMEPiece e genesis LIT, cosa resa possibile con il supporto di Circle.

Circle, una società finanziaria globale su Internet che fornisce pagamenti basati su Internet e infrastrutture finanziarie ad aziende di tutte le dimensioni e unico emittente di USD Coin (USDC), è il partner di presentazione della prima rivista in assoluto pubblicata sulla blockchain. Transient Labs è stato il partner tecnico del progetto.

L’annuncio arriva sulla scia di un primo anno di successi per TIME nello spazio web3, emersi come un nuovo e entusiasmante business dall’ingresso di TIME nel marzo 2021. Ad oggi, l’evoluzione web3 di TIME ha generato oltre 10 milioni di entrate, ha curato un community di oltre 25.000 artisti, collezionisti e appassionati, di cui oltre 5.000 titolari di TIMEPiece hanno collegato i loro wallet digitali a TIME.com per un accesso senza attriti al sito.

Keith A. Grossman, Presidente, TIME ha dichiarato:

“Poiché TIME continua a spingere i confini su ciò che è possibile all’interno dell’ecosistema Web 3.0, la produzione della prima rivista completa sulla blockchain sembrava un’estensione naturale per il nostro marchio e sapevamo che questo problema, in particolare, sarebbe stato apprezzato da la nostra community”.

È stato inoltre annunciato oggi che TIME ha assunto il suo primo vicepresidente di Web3 Operations, Will Ban. Ban si concentrerà sul miglioramento e ampliamento della visione web3 di TIME, rafforzando il supporto di creatori e artisti, collezionisti e comunità, CMO e marchi, nonché sull’ulteriore sviluppo di programmi televisivi basati su IP dalla community web3.

La community è accessibile a tutti e per entrare basta collegarsi al server discord dedicato o seguire TIMEPiece su Twitter.