Tesla non accelera e segna il peggior mese, trimestre e anno di sempre

Non se la passa bene in borsa il titolo Tesla che ha chiuso ieri in calo dell’11%. L’azienda di auto elettriche di Elon Musk è a pochi giorni dalla chiusura del suo peggior mese, trimestre e anno da record e ha superato Meta, diventando il titolo con la peggiore performance del 2022 tra le aziende tech di maggior valore.

L’ultimo calo arriva dopo che il Wall Street Journal ha riportato la notizia che Tesla continuerà il blocco della produzione per una settimana presso lo stabilimento di Shanghai, a causa di una nuova ondata di casi di Covid all’interno della sua forza lavoro cinese. La Reuters ha riferito che quando lo stabilimento Tesla di Shanghai riaprirà a gennaio, lo farà per soli 17 giorni, in deroga alle prassi consolidate di Tesla. Shanghai è stata colpita da una nuova ondata di infezioni da Covid questo mese.

E di pari passo, le azioni Tesla sono scese del 73% rispetto al loro massimo storico del novembre 2021. Il titolo è sceso del 69% nel 2022, più del doppio del calo del Nasdaq. Volendo fare un raffronto tra le principali case automobilistiche, Ford è scesa del 46% e General Motors è scesa del 43%. Dalla sua IPO nel 2010, Tesla è scesa solo in un altro anno, segnando un calo dell’11% nel 2016.

Twitter e Musk: cosa succede

Nel mirino il social media Twitter che sta perdendo liquidità e Musk sta vendendo azioni Tesla in grandi quantità. Secondo i documenti depositati a metà dicembre, Musk ha venduto altri 22 milioni di azioni Tesla, per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari. All’inizio di quest’anno, l’imprenditore aveva dichiarato ai suoi milioni di follower sui social media di non avere “in programma ulteriori vendite di TSLA” dopo il 28 aprile.

Dopo l’ultima vendita di azioni, il 22 dicembre Musk ha dichiarato su Twitter Spaces che non avrebbe venduto azioni per 18-24 mesi. In un dibattito con un azionista di Tesla, Musk ha attribuito il calo del prezzo delle azioni della società di Palo Alto ai rialzi dei tassi della Federal Reserve, twittando che “le persone sposteranno sempre più i loro soldi dalle azioni ai contanti, causando così un calo delle azioni”.

Le sue parole hanno fatto poco per placare gli investitori. A dicembre, Tesla è crollata del 44%, di gran lunga il suo peggior mese di sempre, dato che non aveva mai perso più del 25% in un solo mese. Nel quarto trimestre il titolo ha subito un calo del 59%, peggiore di quello del 38% registrato nel secondo trimestre di quest’anno, che era stato il suo periodo peggiore.

L’analista Dan Ives di Wedbush Securities ha scritto in una nota riportata dalla Cnbc, che i problemi di leadership di Musk pongono problemi potenzialmente più profondi per la casa automobilistica.

“Nello stesso momento in cui Tesla sta tagliando i prezzi e le scorte iniziano ad accumularsi a livello globale a fronte di una probabile recessione globale, Musk è visto come un ‘addormentato al volante’ da una prospettiva di leadership”, ha scritto Ives, che ha comunque mantenuto la sua raccomandazione buy sul titolo.

Gli investitori di Tesla vogliono che Musk concentri i suoi sforzi sulla stabilizzazione dell’azienda che rappresenta la maggior parte della sua ricchezza. A causa della vendita prolungata, Musk ha ceduto il titolo di persona più ricca del mondo all’inizio di questo mese al presidente e CEO di LVMH Bernard Arnault. Mai prima d’ora qualcuno dalla Francia – o dall’Europa nel suo complesso – aveva rivendicato di possedere la più grande fortuna del pianeta. L’indice di ricchezza di Bloomberg stima che la maggior parte della fortuna di Arnault derivi dalla sua partecipazione del 97,5% in Christian Dior, che a sua volta controlla circa il 41% di LVMH. La famiglia detiene un’ulteriore quota di LVMH pari a circa il 6%.