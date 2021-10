Tesla è il titolo più ricercato su Google nel 2021

Tesla è l’azione più cercata a livello globale ricevendo 13 milioni di ricerche su Google, a seguire Apple con oltre 7 milioni di ricerche in meno. Così emerge da uno studio di Bacancy Technology che ha individuato le società quotate più ricercate nel 2021 sui motori di ricerca del web.

Lo studio realizzato dalla società di software in particolare ha analizzato i primi 30 titoli su cui le persone stanno investendo di più a livello globale nel 2021, e i dati analitici sono stati poi utilizzati per restringere il campo ai dieci titoli più ricercati in base ai volumi di ricerca di Google.

I risultati hanno rivelato che Tesla supera Apple e riceve il maggior numero di ricerche su Google al mese in media nel 2021 con 13 milioni di ricerche. Apple si piazza al secondo posto ricevendo 5.900.000 ricerche su Google, mentre Amazon, che è una delle cinque grandi aziende che attualmente dominano l’industria tech, è al terzo posto tra le azioni più ricercate con 3.100.000 ricerche su Google.

Grande attenzione anche per le società farmaceutiche, complice il periodo che stiamo vivendo, con BioNTech che si trova al quarto posto ricevendo 2.990.000 ricerche su Google e al quinto posto Moderna, conosciuta principalmente per aver contribuito a sviluppare il vaccino anti COVID, totalizzando 1.700.000 ricerche su Google. Microsoft si classifica al sesto posto ricevendo 1.100.000 ricerche su Google, mentre MicroStrategy Incorporated, società che fornisce business intelligence, software mobile e servizi basati su cloud, è al settimo posto con 830.000 ricerche al mese.

Dopo la recente interruzione di Facebook, le azioni del social network sono scese del 5%, collocandosi all’ottavo posto con 777.000 ricerche mensili su Google. Visa è al nono posto con 239.000 ricerche su Google. Al decimo, in fondo alla classifica troviamo Coca Cola, il titolo meno ricercato nel 2021 con 231.000 ricerche su Google al mese.