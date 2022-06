Tensioni mercati travolgono Bitcoin, prezzi sotto $25 mila. Mai così in basso dal 2020

L’ondata di vendite che sta colpendo il mercato azionario e obbligazionario travolge anche le criptovalute, con il Bitcoin che scivola sotto quota 25.000 punti, il livello più basso dal 2020. In mattinata, la principale criptovaluta cede il 2% a 24.326 dollari. Nel fine settimana, dal mercato delle criptovalute sono state spazzate via circao 150 miliardi di dollari.

Nelle ultime settimane le criptovalute, così come i mercati tradizionali, sono state coinvolte nella fuga degli investitori dagli asset più rischiosi. Diverse le cause. Prima fra tutte, l’inflazione dilagante che spinge la Federal Reserve statunitense ad aumentare i tassi di interesse ad un ritmo superiore al previsto solo pochi mesi fa.

“Da novembre 2021, il sentiment è cambiato drasticamente a causa degli aumenti dei tassi della Fed e dell’impennata dell’inflazione. Ora, le attese di una recessione non sono così remote”, ha detto alla CNBC Vijay Ayyar, vicepresidente della piattaforma di scambio delle criptovalute Luno. “Tutto ciò indica che il mercato non ha completamente toccato il fondo e, a meno che la Fed non sia in grado di prendere una pausa, probabilmente non vedremo presto un rialzo dei prezzi”.