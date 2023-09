È tempo di novità e rimaneggiamenti. A sei anni dall’uscita della prima automobile dalla catena di montaggio, Tesla Model 3 cambia pelle. La vettura viene aggiornata: a subire un vero e proprio restyling sono la versione a trazione posteriore e la Long Range, modello a trazione integrale.

I designer di casa Tesla, dopo un successo confermato dalla vendita di due milioni di unità, hanno deciso di mettere mano ad uno dei più fortunati modelli della casa automobilistica statunitense. Anche se non ne sono state stravolte completamente le caratteristiche.

Tesla Model 3: più comfort e classe

Ma quali sono gli obiettivi che sono dietro a questo restyling? Gli ingegneri di casa Tesla hanno intenzione di raggiungere un determinato obiettivo: raffinatezza e più comfort per gli automobilisti. L’intenzione è quella di comunicare una sensazione premium all’interno e all’esterno del veicolo. Il restyling, comunque vada, non costituisce una rivoluzione a trecentosessanta gradi del modello: si continuerà a rimanere fedeli ai principi di design ordinato ed essenziale che hanno sempre contraddistinto la Model 3 fin dal suo debutto. Al centro continueranno ad essere posti l’autonomia, l’elevata efficienza, le prestazioni e la maneggevolezza delle auto sportive. E soprattutto un prezzo accessibile.

È stata, inoltre, migliorata l’aerodinamica della vettura e sono state rinnovate le luci, mentre gli interni, adesso, risultano essere completamente nuovi. Esteticamente le linee delle carrozzerie sono più affilate ed è stata ottimizzata l’aerodinamicità. È stato ridotto il rumore del vento ed è aumentata l’autonomia.

I colori

Colori molto luminosi caratterizzano le luci posteriori, che sono state integrate direttamente nel portellone. Per quanto riguarda i colori, invece, la rinnovata Model 3 è presente anche con la versione Ultra rosso e Grigio Stealth.

Per quanto riguarda l’Ultra Rosso è un colore ad elevata cromaticità, ma soprattutto possiede una profondità dinamica che è creata grazie ad una vernice multistrato. Discorso diverso, invece, per il Grigio Stealth, che è sostanzialmente un grigio scuro metallizzato, il cui obiettivo di fondo è quello di andare ad esaltare le forme della Tesla Model 3.

Cerchi e pneumatici della Tesla Model 3

Novità importanti arrivano che per quanto riguarda i cerchi, che hanno uno stile aggiornato e con una aerodinamica migliorata.

Gli pneumatici sono stati pensati per aumentare l’autonomia e ridurre al massimo la rumorosità.

L’abitacolo

Importante soffermarsi anche sull’abitacolo, che ha un’architettura avvolgente. I materiali, che sono stati utilizzati, hanno lo scopo di garantire una maggiore qualità percepita, a cominciare dalla scelta dei tessuti e dell’alluminio. È possibile personalizzare le luci ambiente, che avvolgono l’intero abitacolo.

I sedili anteriori sono ventilati e tutti sono riscaldabili. Sono integrati nella climatizzazione automatica della vettura.

L’abitacolo, inoltre, risulta essere particolarmente silenzioso grazie al vetro acustico a 360°, alle boccole delle sospensioni, alle guarnizioni e ai materiali insonorizzati migliorati.

I prezzi

Passiamo al capitolo prezzi. Per acquistare la Tesla Model 3 rinnovata ed aggiornata serviranno 42.490 euro per la versione base, che ha la trazione posteriore e 554 chilometri di autonomia. Il prezzo sale per chi ha intenzione di acquistare la Long Range integrale: in questo caso è necessario spendere 49.990 euro. L’autonomia sale a 678 chilometri.

Per acquistare la versione base, gli automobilisti avranno la possibilità di sfruttare il bonus green. Le consegne sono previste per la fine di ottobre: quindi, tra poco meno di due mesi.