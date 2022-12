Telepass, domani il lancio della prima collezione NFT

Telepass lancia per prima in Italia degli NFT ispirati al mondo della mobilità. Il minting (“conio”) è previsto dal 12 dicembre 2022. La società aveva annunciato a luglio il suo ingresso nel mondo digitale dei Non-Fungible Token (NFT) con il rilascio di mille opere digitali all’interno della blockchain di Ethereum ispirate ai suoi servizi di mobilità.

Questa iniziativa, che segna l’ingresso della società nel Web3, mira a creare un ponte tra la mobilità reale e il Metaverso digitale con la possibilità, per i possessori di Telepass NFT, che saranno anche titolari di un contratto Telepass, di entrare a far parte di un’esclusiva rete di club di appartenenza per accedere ad iniziative promozionali come il cashback, ora offerto esclusivamente dalla società solo nel mondo “reale”.

Gli NFT di Telepass

La particolarità di questi NFT, infatti, prevede che chi li possiede non solo acquisti un’opera d’arte digitale, ma, associando il proprio contratto Telepass, possa anche entrare in un nuovo programma di adesione per accedere a sconti dedicati e fruibili tramite l’app. Si apre così una porta di accesso esclusiva a contenuti dedicati, iniziative ed eventi legati ai propri servizi. Qualora l’utente non associ il contratto, sarà comunque titolare del NFT Telepass e potrà anche successivamente e liberamente decidere di attivare il contratto con Telepass per accedere al programma membership.

Sono disponibili sul sito nft.telepass.com informazioni sui mille Telepass NFT, sviluppati con token ERC-1155, in edizioni limitate, legati a cinque macro-categorie di servizi: carburante, ricarica elettrica, skipass, autolavaggio, servizio urbano mobilità (taxi, mezzi pubblici, mobilità condivisa).

Il progetto NFT, dallo smart contract alla progettazione di opere 3D, è stato interamente sviluppato internamente dalla divisione digital dell’azienda, con la collaborazione di diverse altre funzioni aziendali, a conferma che l’innovazione è uno dei pilastri fondanti della società. Il ricavato del progetto sarà inoltre devoluto ad enti del settore terziario per sostenere importanti iniziative volte alla riqualificazione ambientale, all’educazione, alla sostenibilità e alla promozione di una mobilità sempre più green, equa e dolce.