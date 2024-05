SuperEnalotto da record a Napoli: come si incassa e le tasse da pagare

La Dea Bendata ha baciato un fortunatissimo giocatore a Napoli dove sabato scorso si è centrato il jackpot del SuperEnalotto vincendo la cifra astronomica di 101 milioni di euro, con una schedina di appena 2 euro.

Quella di Napoli è la prima vincita col “6” del 2024 e la nona più alta in assoluto nella storia del gioco. Secondo i bene informati, la schedina vincente è stata giocata in una tabaccheria di Via Toledo, e i numeri baciati dalla fortuna sono stati: 6, 20, 40, 55, 71, 80, Jolly 12 e SuperStar 75.

Ricordiamo che, da un punto di vista statistico, per vincere il jackpot del Superenalotto occorre indovinare una combinazione di 6 numeri su 90, con una possibilità di vincere pari a 1 su oltre 622 milioni. In altre parole la probabilità di vincere è dello 0,00000016%, mentre quella di perdere la somma giocata è del 99,99999984%. Più che affidarsi alla fortuna, per ottenere più capitali è meglio puntare su una corretta pianificazione finanziaria. Leggi le 5 regole del buon investitore di Wall Street Italia!

SuperEnalotto: come si gioca e i premi in palio

Il gioco del SuperEnalotto, la famosa lotteria Sisal nasce come evoluzione dell’Enalotto, e la regola principale di gioco è scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90.

Le estrazioni avvengono tre volte a settimana, attraverso un sistema di urne automatizzate e sotto la supervisione di una speciale commissione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con il 6 si sbanca il Jackpot del SuperEnalotto ma anche il 5+1, dove l’1 è il numero Jolly estratto, può regalare grandi soddisfazioni. Si vincono premi in denaro anche indovinando la combinazione di 5, 4, 3 e 2 numeri della sestina.

Come controllare le vincite e come riscuoterle? Direttamente sul sito Sisal.it si può controllare se si è tra i fortunati vincitori e qual è la quota di vincita. In caso di vincita, le modalità di riscossione cambiano a seconda dell’importo vinto.

Per gli importi più bassi è previsto l’accredito della vincita direttamente sul conto di gioco, mentre per quelli più alti bisognerà fare una richiesta agli Uffici Premi di Sisal entro 90 giorni dalla vincita.

Nel caso delle vincite in denaro più elevate per ritirare, bisognerà inoltre presentare una documentazione che certifica la vincita realizzata, ovvero la ricevuta della giocata, oltre a un documento di riconoscimento valido. Per chi riesce a vincere più di 52.000 €, si può reclamare la vincita presso gli Uffici Premi Sisal entro 90 giorni e il pagamento sarà autorizzato solo dopo una verifica da parte dell’Agenzia dei Monopoli.

Quali tasse si pagano sulle vincite al SuperEnalotto

Al momento si applica una tassazione del 20% su tutti i premi del SuperEnalotto che valgono 500 € e oltre, mentre non si pagano tasse per le vincite sotto i 500 euro.

La tassazione corrente è al 20% dal 1° marzo 2020. E’ direttamente Sisal, il concessionario della lotteria, che applica automaticamente le trattenute fiscali sui premi del SuperEnalotto.

Quindi i fortunati vincitori ricevono il premio al netto delle imposte con un documento che certifica la soddisfazione di tali oneri fiscali, che potranno poi presentare come prova di pagamento all’Agenzia delle Entrate.